Domani a Reggio Calabria in scena “Real Heroes”, una performance teatrale itinerante e immersiva con la “virtual reality”

Una nuova esperienza teatrale per Reggio Calabria. Un’esperienza itinerante e immersiva, che coinvolgerà pienamente gli spettatori, anche attraverso l’uso di tecnologie come l’audio 360 e la virtual reality. Parliamo di “Real Heroes”, la performance frutto di una co-produzione internazionale che sarà proposta domani, 7 settembre, alle ore 17 e alle ore 19, a Reggio Calabria, organizzata dalla Compagnia “Scena Nuda”, nell’ambito del programma “Reggio Fest”, promosso dal Comune e rivolto alle periferie delle città metropolitane.

Come si diceva, la performance è itinerante e immersiva e “intende raccontare alcune vicende di forte impatto sociale, che appartengono alla storia contemporanea italiana, uruguaiana e cilena, utilizzando tanto l’esperienza fisica degli spettatori, quanto quella virtuale e immersiva”. Il pubblico verrà dotato di cuffie wi-fi e intraprenderà un percorso attraversando i luoghi del quartiere scelto e ascoltando le storie scritte dagli autori (Mauro Lamanna e Juan Pablo Aguillera Justiniano, anche registi dell’opera) e raccontate da tre voci narranti, quella dello stesso Lamanna, di Martina Badiluzzi e di Gianmarco Saurino, tra i più acclamati giovani attori di teatro, ma anche noto al pubblico televisivo per la partecipazione a serie di successo, come “Doc”. Le voci narranti condurranno gli spettatori anche nel percorso virtuale attraverso i visori.

Una performance sicuramente innovativa per la città, che nasce da un’importante co-produzione internazionale: la produzione è di Oscenica, con il sostegno di Primavera dei Teatri, Scena Verticale, Sardegna Teatro, Beyondthesud, R-Evolution Project | Network, programma “Boarding Pass Plus” Mic, Greek Art Theatre Karolos Koun, Istituto Italiano di Cultura di Atene, Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Ministerio de Educación y Cultura: Inae – Istituto Nacional de Artes Escénicas (Uruguay).

Lo spettacolo itinerante (con partenza dall’associazione “Le Muse”, in Via San Giuseppe 19), della durata di 60 minuti, è riservato ad un massimo di 30 persone.

Per info: info@scenanuda.it