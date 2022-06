“Incontri con l’Autore” dell’Associazione reggina Anassilaos: il 24 giugno la presentazione del libro “La logica delle passioni. Le inchieste del dottor Leonardo” di Lucio De Lorenzo

Nell’ambito degli “Incontri con l’Autore” promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con lo Spazio Open, sarà presentato venerdì 24 giugno alle ore 18,00 presso lo Spazio Open “La logica delle passioni. Le inchieste del dottor Leonardo” opera di Lucio Giuseppe Lazzarino De Lorenzo edito da Robin. Un giovane medico appena laureato con la passione per la neurologia in un paese al centro dell’Umbria con la sua quieta e insieme inquieta vita di provincia, una strana malattia, un amore importante, una morte. Sono questi gli elementi base che costituiscono le tessere di un mosaico. A Montecchio, comune tra Orvieto e Terni, casi clinici, relazioni, passioni e antichi rancori si intrecciano fino a condurre a un omicidio. La sfida per il nostro protagonista, con le sue conoscenze e le sue intuizioni, sarà di riunire tutti questi elementi e far luce sull’accaduto.

A scrivere il romanzo – non certamente autobiografico ma che attinge alla personale esperienza di medico e di neurologo dell’Autore – è il Professor Lucio Giuseppe Lazzarino De Lorenzo, dalle origini reggine – e precisamente di Gallico – che l’autore non manca di evidenziare, anche se la sua attività professionale si è svolta lontano dalla Calabria. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1974, successivamente, nel 1978, ha conseguito la Specializzazione in Neurologia con il massimo dei voti e Lode, presso l’Università degli Studi di Pisa e nel 1985 la Specializzazione in Neurofisiopatologia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Genova. Nel 1986 ha conseguito l’idoneità nazionale a Primario Neurologo. Dal 2008 al 2015, ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto dell’insegnamento “Neurologia d’urgenza”, scuola Specializzazione in Neurologia, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Trieste (2008-2009) e di Udine (2010 al 2015). Inoltre dal 2010 al 2012 è stato Professore dell’insegnamento “Anatomia clinica del sistema nervoso” e dell’insegnamento “Fisiologia e FisioPatologia del movimento”, Corso di “Laurea di Tecniche di Neurofisiopatologia”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine. Dal gennaio 2010 al dicembre 2014 ha diretto e gestito in prima persona l’ambulatorio UVA (Unita Valutazione Alzheimer) presso l’ospedale di Gorizia e di Monfalcone. Dal 1996 a tutto il 2014, è stato Direttore/ Primario di SOC di Neurologia, presso l’ospedale di Gorizia e Monfalcone della ASS 2 “Isontina”. Dal dicembre 2014, in quiescenza, ha scoperto una potente vocazione alla scrittura nella quale riesce a mettere a frutto cinquanta anni di vita professionale – e quindi una profonda conoscenza dell’animo umano – con le necessità.