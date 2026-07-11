L’Azienda Agricola Iannibelli premiata nel 𝗫𝗫𝗜𝑽 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗘𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼”

Si è tenuta a Roma la cerimonia di premiazione che riempie di orgoglio e profonda gratitudine tutta la comunità. 𝗜𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗲 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 di Frascineto hanno espresso i più vivi complimenti all’Azienda Agricola Iannibelli, nelle persone di 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗜𝗮𝗻𝗻𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶, per lo straordinario traguardo raggiunto. Nell’ambito del 𝗫𝗫𝗜𝑽 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗘𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼”, l’Associazione Nazionale Città del Vino ha conferito al Comune questo importante premio, ottenuto proprio in virtù dei prestigiosi riconoscimenti conquistati dai vini d’eccellenza della cantina Iannibelli. A rendere ancora più solenne e prestigioso questo momento è stata la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha presenziato all’evento celebrando il valore del comparto vitivinicolo italiano. “Questo successo – ha affermato il sindaco Angelo Catapano -, rappresenta la sintesi perfetta dell’anima del nostro territorio. A Frascineto la produzione del vino non è solo economia, ma è 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀, 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲 che si legano indissolubilmente alla nostra cultura arbëreshe. Un patrimonio di tradizioni che l’Agricola Iannibelli ha saputo custodire magistralmente, senza mai fermarsi: questo premio è il frutto di una 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮, di costanti investimenti nel miglioramento qualitativo e di una visione lungimirante che proietta il nostro settore vitivinicolo verso il futuro, raccogliendo anche il plauso delle massime istituzioni del Paese. Vedere il nome di Frascineto – ha concluso -, primeggiare sul palcoscenico della Capitale e in un contesto internazionale così prestigioso ci riempie di gioia”.