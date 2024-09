KC Corigliano Rossano Ippodamo da Mileto – Passaggio delle insegne tra luogotenenti governatore della divisione 12 Calabria magna Grecia e conferma della presidenza

Nell’elegante cornice dell’Hotel Roscianum, nell’area urbana di Rossano, nella giornata del 29 settembre è avvenuta la cerimonia del Passaggio delle insegne tra i luogotenenti governatore della divisione 12 Calabria Magna Grecia e la conferma della presidenza del club Kiwanis Corigliano-Rossano Ippodamo da Mileto.

Il passaggio delle insegne della luogotenenza è stato tra il luogotenente outcoming Emanuela Capparelli e il luogotenente incoming Maria Otranto, con contestuale consegna del collare e del distintivo.

Per la Divisione12 Calabria Magna Grecia erano presenti: il governatore Stefano farese, il governatore eletto Basilio Valente, il vice governatore Nunzio Spampinato, la segretaria distrettuale Nicoletta Funghi, i past luogotenenti Carlo Pasqua, Antonio De Gaetano, Nino Ballarati e Parisio Camodeca , i presidenti e segretari dei club. Inoltre erano presenti i soci del club gemellato di Enna.

Ricco il parterre degli ospiti, del quale facevano parte anche i presidenti dei 2 club Rotary Rossano Bisantium e Sybaris, del comune di Corigliano – Rossano.

I luogotenenti outcoming Emanuela Capparelli ed incoming Maria Otranto, nel ringraziare i presenti, hanno elencato i tanti service realizzati nell’anno e da realizzare nel nuovo anno sociale indirizzati alle tante necessità dei bambini del territorio.

Il presidente Salvatore Ferraro, dopo i ringraziamenti a tutti i soci del club per essere stato riconfermato, si è soffermato sui progetti realizzati nell’ ultimo anno sociale, citando il più importante, rappresentato dalla considerevole donazione di 100 vaccinazioni complete per i bambini dell’ Africa; e i progetti che intende realizzare nel corso del nuovo anno sociale e che porranno l’attenzione sia sui service nazionali, sia sui service locali come realizzato negli anni passati. Nel corso della cerimonia, si è proceduto all’ingresso nel club Kiwanis di due nuovi soci, a dimostrazione della crescita costante del club nel numero e nella qualità. Nell’ anno sociale 2024/25, il club per la prima volta nella sua storia, avrà l’onore e l’onere di essere sede della luogotenenza della divisione 12 composta da 10 club, con il luogotenente Maria Otranto.

A seguire pranzo conviviale.