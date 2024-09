Scalea ricorda i marinai caduti in battaglia con il concerto della banda della Marina Militare: la soddisfazione della Pro loco

Il consiglio della Pro loco di Scalea – con una nota stampa – esprime grande soddisfazione per aver contribuito a rendere realtà il sogno nel cassetto di Pino Cardillo ed Enzo de Vito dell’associazione “Cara, vecchia Scalea”.

La Banda della Marina Militare si è esibita la sera del 28 settembre nella sala polifunzionale del comune di Scalea, per ricordare le grandi gesta degli eroi del mare e in particolare di Valerio Ielpa, imbarcato sull’incrociatore Armando Diaz, che fu affondato il 25 febbraio 1941, mentre stava scortando un convoglio in Libia.

«Grazie alla collaborazione di Ecotour, dell’associazione Eclectica e con il fattivo sostegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Giacomo Perrotta – Scrive Salvatore Licursi, presidente della Pro loco – la città di Torre Talao ha avuto il privilegio di ospitare la Banda della Marina Militare diretta magistralmente dal maestro Antonio Barbagallo che solo poche settimane fa si trovava a Tokyo per accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci».

«Dopo aver sfilato per le vie del centro, la Banda ci ha deliziato con un indimenticabile concerto serale presso la sala polifunzionale. La sala gremita, con tante persone che hanno assistito anche in piedi, ci fa capire – ha aggiunto Licursi – che i cittadini di Scalea innamorati della propria città, dinanzi a tali eventi, rispondono con sano entusiasmo e partecipazione. Un sentito ringraziamento per la presenza va anche all’A.N.M.I. Scalea ed al suo presidente Paolo Apicella, alla Croce Rossa e al suo presidente Antonio Zaccaro e a Michele Raffaele dell’Associa Operatori Volontari Forze di Polizia “CALABRIA” – OVD – ETS ».