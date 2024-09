Partirà, nel prossimo fine settimana, nel castello ducale di Corigliano, comune di Corigliano Rossano (Cs), la ventunesima edizione del festival Corigliano Calabro Fotografia, di cui è direttore artistico Gaetano Gianzi, organizzato dall’Associazione Corigliano per la Fotografia. Come ogni anno ci saranno: tante mostre, presentazioni di libri, premiazioni e le letture di portfolio.

Sarà possibile provare anche prodotti fotografici, grazie alla presenza di FOTO DIEGO TOUCH E TRY.

Il fotografo dell’anno, che si occupa di leggere il territorio durante l’anno e poi di preparare una mostra di apertura è Pino Ninfa, il fotografo del jazz, che da anni ha intrapreso una ricerca sui luoghi dei concerti e il loro rapporto con il pubblico e con i musicisti sul palco.

PRESENTAZIONE DI LIBRI – CONFERENZE -PREMIAZIONI .

Si inizierà venerdi 6 settembre, alle ore 19:00 con la presentazione del libro “Gente mia” del fotografo e attore Gianfranco Jannuzzo. Interverranno, oltre all’autore, Gaetano Gianzi, Nello Gallo, Antonio Liotta (editore) e Angelo Pitrone (curatore).

L’evento proseguirà sabato 7 settembre, alle ore 11:30, quando Mario Greco e Giuseppe Morello presenteranno il libro “Rossa tra collina e mare”. Un viaggio fotografico nei luoghi e tra la gente della cipolla rossa, IGP, di Tropea. A seguire Mario Greco presenterà il libro l’Ape Regina. Nel pomeriggio, alle 16:00; sarà presentato l’ultimo numero della rivista I mondi di CITIES (Contemporary Urban Vibes Talk), alla presenza dello staff editoriale composta da Angelo Cucchetto, Attilio Lauria e Sonia Pampuri.

Domenica 8 settembre, a partire dalle 10:30, fino al tardo pomeriggio, si terranno i seguenti eventi:

Fausto Giaccone, presentazione del libro Portugal 1975.

Pietro Masturzo, incontro sul reportage fotografico condotto da Francesco Cito e Maurizio Garofalo.

Proclamazione del vincitore della 5° edizione del Corigliano Calabro Fotogrofia Book Award Robbie Mcintosh.

Premiazione vincitori del 3° Concorso Fotografico Nazionale Fiere e Mercati.

Premiazione vincitore del 17° Portfolio Jonico tappa del circuito nazionale di Portfolio Italia.

MOSTRE

Le mostre che saranno inaugurate sabato 7 alle ore 19:00, alla presenza delle autorità locali e si potranno visitare, secondo l’orario di apertura del castello fino al 3 novembre, saranno le seguenti:

PINO NINFA Suoni del Tempo – GIANFRANCO JANNUZZO Gente mia – PIETRO MASTURZO Facts on The Ground – FAUSTO GIACCONE Portugal 1975 – ROBBIE MCINTOSH On The Beach – MARIA PANSINI Under The Blanket – MASSIMO NAPOLI Omotesando – FABIOMASSIMO ANTENOZIO Verde Mennonita – GREGORIO CALDEO Sfumature di Strada – TRAVEL TALES AWARD Popoli e Paesi, Collettiva di autori interazionali – 3° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE Fiere e Mercati, Collettiva

PORTFOLIO ITALIA

Sabato 7 settembre dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Domenica 8 settembre dalle 10:00 alle 13:00 presso il Castello Ducale di Corigliano si svolgerà la XVII edizione del Portfolio Italia del circuito Fiaf. Il modulo di iscrizione e il regolamento si trovano sul sito https://www.coriglianocalabrofotografia.it/portfolio-jonico-2024/

Come si può ben intuire anche questa XXI edizione è ricca di eventi per tutti gli appassionati di fotografia del meridione d’Italia.