“Country Festival Day dei barboncini di Cosenza e oltre!”: la prima edizione a Marano Marchesato

Sarà la famosa casetta sull’albero di Palazzo Conforti a Marano Marchesato (CS) a fare da cornice alla prima edizione del Country Festival Day dei barboncini di Cosenza e oltre!

In questa oasi di totale relax si terrà la prima edizione del festival, con la presenza di circa 60 barboncini, ideato da Sabrina Ferruggia di Vega Pet Couture, alta moda per cagnolini con creazioni fatte a mano, insieme a Sara Santoianni di Biribau e Mat e Nik.

Sabrina, insieme ad esperti e professionisti del mondo barboncini, ha come obiettivo quello di migliorare con stile la qualità della vita dei barboncini, creando una vera ed esclusiva barbo-community d’Italia.

Il barboncino è conosciuto soprattutto come cane da compagnia e da esposizione, ma grazie alla sua intelligenza, è anche impiegato per l’addestramento come cane guida e da ricerca. È un animale di natura amorevole e amichevole, si adatta con estrema facilità, ha un temperamento allegro, una spiccata intelligenza ed è molto fedele. Ecco perché una volta provata la sua compagnia è difficile staccarsene. Gli organizzatori dell’evento hanno riunito per l’occasione relatori di fama nazionale e internazionale che accompagneranno i partecipanti attraverso un viaggio che farà scoprire il barboncino da un punto di vista cognitivo, comportamentale e sociale.

Al Country festival day dei barboncini prenderanno parte: Nicolas Kanales, esperto giudice, educatore cinofilo e allevatore che approfondirà “La vera storia favolosa: eleganza e utilità. L’impatto del barboncino sulla società umana attraverso la storia fino ai giorni nostri”. Il dott. Alfio Martello, veterinario specialista in medicina interna, che aiuterà a capire come prevenire e proteggere il barboncino attraverso protocolli vaccinali. I consigli pratici sull’igiene dei piccoli barboncini saranno a cura di Sarah Santoianni e Matteo Autolitano. Della fase della scelta del cucciolo fino al momento dell’arrivo a casa, e su come affrontare la vita quotidiana con una giusta educazione per una sana relazione, parlerà Carmela Di Nardo, esperta addestratrice. Un aiuto per comprendere meglio il linguaggio dei cagnolini e trasformare cattive abitudini in comportamenti virtuosi e positivi arriverà dal racconto di Michela Ricchio istruttore cinofilo – Molossi Calabria.

Partecipare al Country Festival Day dei barboncini, sarà l’occasione per essere parte di questo evento esclusivo dedicato agli amati barboncini e alla loro comunità, in una giornata di scoperte e condivisioni.