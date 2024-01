Nasce a Cosenza “UnicART” nel Giorno della Memoria: è il senso della cultura per una città unica nel suo genere

Fervono i preparativi per la manifestazione del grande evento culturale che presenterà la piattaforma culturale “UnicART”, dedicata alle aspettative del mondo dell’arte e della cultura che guardano ad una grande città non solo unica perché unirà Cosenza, Castrolibero e Rende ma, unica nel suo genere dal profilo socio culturale ed economico. L’evento si terrà nella sala conferenze del “BV Presidente Hotel” di Rende alle ore 17.30. Interverranno gli esperti del Centro di Alta Competenza CONNESSIONI coordinati dal Direttore Fabio Gallo in rappresentanza anche della Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”. Concluderà i lavori l’intervento dell’On. Simona Loizzo Membro della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati. L’evento si aprirà con le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e si concluderà con il taglio di una torta dedicata all’anno 2024, auspicio di pace tra i popoli belligeranti.

La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare.