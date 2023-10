Un successo la seconda edizione del trofeo “Città del Codex e del Castello” a Corigliano Rossano

Un successo la seconda edizione del trofeo “Città del Codex e del Castello”, una due giorni di sport, di grande pallavolo, organizzato dalla Corigliano Volley con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Camera di Commercio di Cosenza. A portare a casa il trofeo è stata La Prisma Taranto. Nella due giorni al Palabrillia si sono sfidate la Hebar Volley, squadra bulgara di primo spessore allenata da Alberto Giuliani, le squadre di Superlega Cisterna Volley, Gioella Prima Taranto e la formazione calabrese di A3 Tigano Palmi. Un emozione vedere, poi, i ragazzi del Cisterna Volley, scoprire incantati le bellezze della nostra città, dal Castello al Centro storico.

«Ancora una volta la Corigliano Volley dimostra sensibilità e capacità organizzative di spessore. Il torneo sarà uno sport per la nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – Il Codex, il Castello, ma anche la nostra proverbiale ospitalità e le tante bellezze del nostro territorio. Questi sono momenti importanti nei quali è giusto fare squadra.

«Il Trofeo del Codex e del Castello, che si lega alle altre attività sportive di caratura nazionale e internazionale, ultima in ordine di tempo, il Beach ProTour Futeres, è uno spunto per costruire insieme opportunità turistiche, turistiche-sportive, turistiche-culturali – dichiara l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – è anche attraverso questo tipo di iniziative, sulle quali come amministrazione abbiamo da sempre creduto e investito, che la città può crescere, creando nuove forme di sviluppo economico, sociale e soprattutto turistico sul territorio».