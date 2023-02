Cgil, Cisl e Uil “in marcia con la bellezza contro ogni violenza” a Mirto Crosia

“Il prossimo 11 Febbraio, come Cgil, Cisl e Uil aderiremo convintamente alla manifestazione per la legalità ‘in marcia con la bellezza contro ogni violenza’ promossa dal Comune di Mirto Crosia. I recenti fatti di cronaca hanno disvelato una recrudescenza criminale che grava sul territorio provinciale e che ci lascia fortemente preoccupati; i numerosi atti intimidatori che hanno colpito il sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Crosia necessitano di una risposta compatta della società civile”.

Lo rendono noto i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo ed i segretari di Cgil Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido, Cisl Cosenza Giuseppe Lavia e Uil Cosenza Paolo Cretella. “È necessario costruire tutti insieme – proseguono – un perimetro di sicurezza attorno alle istituzioni del nostro territorio, perché possano lavorare lontane da condizionamenti e nel solo interesse dei cittadini e dei territori amministrati.

Come Cgil, Cisl e UilGIL, CISL, UIL siamo fortemente convinti che il modo più efficace per dire no a questa escalation di atti criminali, sia la partecipazione attiva, l’impegno civico a difesa dei valori condivisi di libertà, giustizia e democrazia contro ogni tentativo di prevaricazione fondato sull’uso dell’intimidazione e della violenza. È il tempo di dire tutti insieme basta alla pervasività della criminalità in un territorio che ha una storia di democrazia e partecipazione civile che sono un bagaglio, una eredità che tutti insieme dobbiamo difendere fino allo strenuo.

La legalità è una battaglia condivisa che non deve lasciare nessuno indifferente, per questo motivo non possiamo e non vogliamo rimanere silenti, per questo motivo il sindacato unitariamente sabato sarà in piazza a Crosia, per condannare fermamente ogni forma di violenza o intimidazione che possa minare lo sviluppo di un territorio e la piena realizzazione dei diritti di cittadinanza di un’intera collettività”.