A Cariati appuntamenti estivi fino a domenica 28 agosto

Prosegue la programmazione socio culturale estiva. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 6 nella Villetta Lavoratori del Mare, alla Marina, con la prima edizione di Sapori della Sila sul mare. Nella stessa serata, nella cittadella fortificata bizantina, al Torrione Spezieria (una delle otto torri sullo jonio), si terrà lo Spezieria in Jazz, di Leonardo Caligiuri. Nel corso dello stesso week end, dalle ore 10 a mezzanotte di sabato 6 e domenica 7, l’area portuale, ospiterà la seconda edizione del Raduno Velico.

Partito lo scorso 11 giugno, il ricco carnet di proposte, frutto dell’impegno e della collaborazione con tutta la rete associativa, continua quindi all’insegna dello sport, della cultura, dell’arte, della musica e del relax andrà avanti fino a domenica 28 agosto.

Domenica 7 alle ore 21, nella cittadella fortificata bizantina, è prevista la Sfilata di moda di Gina Nigro e mercoledì 10 alle ore 21 gli Incontri sotto le stelle promossi dall’associazione Radici.

Tra gli appuntamenti che saranno ospitati a Palazzo Chiriaci, sede del Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni, c’è anche In-canto d’estate, rappresentazione teatrale promossa dall’associazione PoeMARE in programma per le ore 21 di lunedì 11 agosto. Mercoledì 13 alle ore 21, a Torrione Venneri sarà possibile ammirare la mostra dei pittori calabresi. Nella stessa serata nella Zona Pilè l’associazione karis proporrà la sfilata D 1544 Cariati tra mito e storia. Sul lungomare, invece, Arte in una notte d’estate. la vigilia di ferragosto in Piazza Plebiscito si esibirà nel Concerto folk Isabella Longo.

Il 25 agosto il Centro Femminile Italiano propone un viaggio tra le bellezze del territorio.

Un villaggio delle eccellenze enogastronomiche, il Festival Rotte Mediterranee concluderà la programmazione, dal venerdì 26 a domenica 28 agosto: sarà una tre giorni di concerti e laboratori artistici sulla produzione artigianale calabrese ed una mostra permanente dedicata ad Ulisse in Italia dal titolo Sicilia e Calabria negli occhi di Omero.