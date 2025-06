Comunità Progetto Sud sarà presente a Trame

Comunità Progetto Sud presente anche quest’anno dentro l’edizione di Trame Festival dei libri sulle mafie, in programma a Lamezia Terme dal 17 al 22 giugno prossimi.

Tre appuntamenti, in due diverse giornate, per aprire il dibattito su temi di profonda attualità e urgenza sociale: le rotte migranti, l’accoglienza e la finanza etica.

«Trame è l’occasione di scendere in piazza, discutere, confrontarsi, mettere nelle mani della Città esperienze e visioni di memoria e di libertà – dicono da Comunità Progetto Sud-. E noi, dagli inizi, partecipiamo con l’obiettivo di condividere pratiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esperienza del contrasto alle mafie, e anche approfondimenti ed esperienze concrete con persone migranti e nell’accoglienza reciproca. Faremo così in occasione della Giornata mondiale del rifugiato e allo stesso modo metteremo l’accento sulle pratiche etiche della finanza e sulla necessità di arginare il mercato delle armi e promuovere il disarmo». «Lo spirito – concludono – è lo stesso di quel Liberi Liberi, che traccia il percorso di Trame.14. Portiamo in piazza la tenacia e la forza che sono fortemente rappresentative di due figure simbolo di questa edizione del Festival: il Magistrato di Lamezia Terme Francesco Ferlaino, ucciso dalla ‘ndrangheta cinquant’anni fa – al quale è intitolata la sede amministrativa donata a Comunità Progetto Sud- e Giancarlo Siani, cronista senza bavaglio ucciso quarant’anni fa dalla camorra».

Nella giornata di apertura, martedì 17 giugno, dalle ore 19:30, in Piazzetta San Domenico, due gli eventi in programma che vedono l’impegno diretto di Comunità Progetto Sud in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025.

Il dibattito “Il rumore del mare. Una questione troppo umana: storie di salvataggio e di coraggio”. Il talk, condotto da Maria Scaramuzzino (Gazzetta del Sud), vedrà la partecipazione di Don Giacomo Panizza, presidente di Comunità Progetto Sud, Maso Notarianni (Progetto TOM Tutti gli Occhi sul Mediterraneo) e in collegamento con Francesco Cancellato (Fan Page), Andrea Fabozzi (Il Manifesto). Questo appuntamento è in collaborazione con il Movimento Umanità In Ricerca promosso da Associazione Comunità Progetto Sud (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), Pax Christi-Punto Pace Lamezia Terme, AGESCI Zona Reventino, Fondazione Trame, InRete Cooperativa Sociale (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), Associazione ARCI Lamezia Terme/Vibo Valentia, Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia, Associazione Mago Merlino, Azione Cattolica Diocesi di Lamezia Terme.

In scena, anche gli attori di Fili – Laboratorio Interculturale con: “Voci di lontano”. Performance teatrale curata da Achille Iera con il supporto tecnico e creativo di Francesco Reale e Chiara Scalise. Evento In collaborazione con Associazione Comunità Progetto Sud (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina).

Il 18 giugno 2025 alle 19:30 nel cortile di Palazzo Nicotera, il confronto in collaborazione con Fondazione Finanza Etica, che punta al tema del disarmo e della finanza etica, vede la partecipazione di Marina Galati, Direttrice di Comunità progetto Sud e Consigliera di Amministrazione di Banca Popolare Etica. “Finanza Zero Armi” sarà condotto da Danilo Monteleone (Corriere della Calabria) e vedrà anche la partecipazione Teresa Masciopinto (Fondazione Finanza Etica).