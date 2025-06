Sosta della statua di Sant’Antonio alla Casa Protetta “Mons. Stanizzi” di Cropani Marina per la preghiera degli ammalati

È stato un momento di grande commozione quando la statua di Sant’Antonio di Padova, portata in processione, è giunta alla Casa Protetta “Mons. Stanizzi” di Cropani Marina. A molti anziani e disabili sono scappate le lacrime, poi le preghiere rivolte dal più profondo del cuore al taumaturgo. Ospiti, personale e fedeli hanno pregato insieme per gli ammalati, per i sofferenti, le persone fragili, le persone sole. Don Alfonso Velonà ha voluto ringraziare il parroco e tutta la popolazione per questo gesto di amore e fraternitá, offerto ancora una volta agli ospiti della Casa Protetta. Dalla commozione si è passati alla grande gioia che solo la fede, la speranza sanno dare. Le festa di Sant’Antonio è proseguita con tanto entusiasmo coinvolgendo tutti gli abitanti.