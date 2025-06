Il prestigioso critico Marco Meneguzzo presenta il catalogo di Alessandro Russo a chiusura della mostra al Museo delle Arti MARCA di Catanzaro

Venerdì 13 Giugno 2025, alle ore 18.30, al Museo delle Arti MARCA di Catanzaro, in via Alessandro Turco, sarà presentato il catalogo “Alessandro Russo. Opere 1990-2025”, pubblicato in occasione della mostra antologica dedicata all’artista, a cura di Marco Meneguzzo. Ingresso libero. Il volume, edito da Dario Cimorelli editore, documenta trentacinque anni di attività di Alessandro Russo, configurandosi come un autentico mid-career book dell’artista. Pittore colto e consapevole, Russo assomma in sé le caratteristiche del ‘vedutista’ e del ‘pittore della vita moderna’. La sua è una pittura dichiaratamente tradizionale, memore delle fantasie settecentesche dei ‘capricci’ come anche degli scorci di vita cittadina dei postimpressionisti, ma pur sempre attenta a quanto avvenuto nel corso del Novecento. Dalle sue sperimentazioni nasce così una sorta di ‘pittura di genere’ del nuovo millennio, che fa comprendere come i temi classici dell’arte visiva siano tali perché ‘sempreverdi’, al di là di ogni innovazione tecnologica. Attraverso immagini, un saggio del curatore, una corposa antologia critica e apparati scientifici, il volume racconta l’evoluzione di una poetica che trasforma i generi classici in strumenti vivi, capaci di rinnovarsi. La presentazione, coordinata dal giornalista professionista Luigi Stanizzi, vedrà gli interventi di prestigiose autorità culturali. L’autorevolissimo curatore del catalogo, Marco Meneguzzo, interverrà in collegamento da remoto, con il contributo tecnico di Tea Mancuso. Saranno presenti giornalisti, collezionisti e autorità culturali e istituzionali. Il dibattito verrà animato dalle domande all’artista da parte del giornalista Francesco Stanizzi, che prenderà spunto dagli interventi in catalogo di Wanda Ferro, Mario Amedeo Mormile, Francesco Fragomele, Marco Meneguzzo, Nicola Fiorita. L’artista ringraziando tutti i protagonisti dell’ evento, mette in evidenza, fra gli altri già indicati, il Presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Cooperativo Centro Calabria Dott. Giuseppe Spagnuolo e il Ceo Omnia Bank of Service srl Carmine De Simone. L’evento, di altissimo livello, segna la conclusione della mostra. Subito dopo, Alessandro Russo lascerà Catanzaro per altri prestigiosi impegni artistici in Italia e all’estero.