Nastro Rosa Tour: dal 16 al 18 giugno il Porto di Catanzaro si anima di sport, cultura e intrattenimento. Iemma, Battaglia e Costantino: “La nostra città confermata all’interno di un circuito nazionale”

Per il secondo anno consecutivo, Catanzaro si appresta a ospitare una delle tappe più attese del Marina Militare Nastro Rosa Tour, prestigiosa manifestazione nazionale dedicata alla vela, alla cultura del mare e alla valorizzazione del territorio. Dal 16 al 18 giugno, l’area del Porto del quartiere marinaro si trasformerà in un villaggio vivo e dinamico, aperto a cittadini, famiglie, sportivi e visitatori.

“Una manifestazione che unisce lo sport, il turismo, l’economia locale e l’identità culturale del nostro mare, confermando Catanzaro come punto di riferimento nel panorama nazionale”, dichiarano gli assessori proponenti dell’iniziativa che segnerà l’unica tappa in Calabria, la vicesindaca Giusy Iemma, l’assessore allo sport Antonio Battaglia e l’assessore al turismo Vincenzo Costantino, sottolineando il valore dell’evento “non solo per la qualità del programma, ma per la rete istituzionale, associativa e imprenditoriale che lo sostiene e lo anima”.

“Nel corso delle tre giornate, regate veliche, workshop sportivi, incontri tematici e momenti musicali accompagneranno i visitatori in un percorso esperienziale che intreccia sport, ambiente, cultura e intrattenimento. Tra i momenti clou, la cerimonia della Bandiera Blu, in programma il 17 giugno, simbolo di qualità ambientale delle nostre coste, e la premiazione della tappa del Nastro Rosa, il 18 giugno, con la presenza degli atleti in gara lungo le coste italiane”.

Il villaggio del Nastro Rosa sarà animato da attività di animazione e degustazioni, grazie anche alla collaborazione con Fenimprese e alle tante realtà economiche locali coinvolte. Un impegno che vede protagonisti anche gli assessori Giuliana Furrer, Donatella Monteverdi e Pasquale Squillace “per un’azione condivisa e trasversale a sostegno del tessuto produttivo e culturale della città”.

Non mancheranno momenti di approfondimento culturale e sociale, come il talk “Nei luoghi di Cassiodoro” il 16 giugno e l’incontro del 17 giugno sul turismo inclusivo, “Catanzaro, il mare è per tutti”, per discutere insieme delle opportunità economiche e sociali legate allo sviluppo sostenibile delle nostre coste.

Tutte le sere, a partire dalle 19.00, spazio alla musica con dj set al tramonto, mentre il Trenino del Mare, a cura di Amc, garantirà i collegamenti con il quartiere marinaro, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.

L’evento è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, con il supporto di ENIT, Federazione Italiana Vela, il patrocinio del CONI e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di maltempo, alcune attività potranno subire variazioni di carattere logistico.