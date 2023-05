Studentessa del Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme protagonista di progetto internazionale

“ Una scuola che, per natura, per tradizione e per ragioni formative, sostiene ogni attività rivolta a facilitare il processo di cittadinanza europea, non può non considerare l’importanza del programma “Intercultura” e promuoverne tutte le iniziative”; queste le parole della Dirigente Scolastica del Liceo “Tommaso Campanella” dott.ssa Susanna Mustari nell’esprimere piena soddisfazione per il traguardo raggiunto da Giulia Bevivino, studentessa del Liceo Linguistico la quale è stata tra i protagonisti di un progetto internazionale e che, a fine giugno partirà per il Giappone dove – afferma– “sono sicura di vivere un’esperienza stupenda, ricca di stimoli che mi permetterà di realizzare un mio sogno”.

La mattina del 29 aprile 2023 dalle 10:15 alle 12:15 si è svolta presso l’aula Scarselletti del Polo Tecnologico di Lamezia Terme la premiazione dei quattro vincitori del concorso Intercultura 2022/2023 dell’aria di Catanzaro.

I quattro studenti Giulia Bevivino, Nicholai Delchev, Demetra Scalise e Pietro Tony Procopio frequentanti rispettivamente il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme, il Polo Tecnologia Rambaldi di Lamezia Terme, il Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme e il Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica del Polo Rambaldi, dott.ssa Anna Primavera, dai referenti e dai volontari del concorso di Intercultura.

Nella prima parte della mattinata i volontari e i referenti hanno raccontato le loro esperienze con l’ausilio di video e di foto e hanno illustrato le diverse tappe del concorso, sottolineando che Intercultura è un’esperienza di vita e di crescita personale e culturale.

La mattinata si è conclusa con la premiazione e con la consegna degli attestati ai quattro vincitori, accompagnati dalle professoresse: Serra del Liceo Tommaso Campanella, Mercuri del Polo Tecnologico Rambaldi, Donato del Liceo Scientifico Galilei e Scalfaro del Liceo Scientifico Siciliani.