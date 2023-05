Il sindaco Fiorita premia l’under 17 dell’US Catanzaro dopo la vittoria del campionato

Il sindaco Nicola Fiorita ha consegnato ieri una targa in segno di riconoscimento per la vittoria dell’Us Catanzaro, under 17, nel proprio campionato di categoria. Il momento di incontro tra il primo cittadino, il mister della squadra, Rosario Salerno, e il giovane capitano Giuseppe Starace si è svolto nell’ambito di una visita guidata che ha visto gli aquilotti e lo staff fare tappa nei punti di maggiore interesse storico, culturale e ambientale del centro storico, grazie all’iniziativa promossa dalla cooperativa Artemide.

“Anche questa – ha commentato Fiorita – è stata un’opportunità per far conoscere ai più giovani le bellezze, la storia, l’identità di Catanzaro di cui le nuove generazioni sono chiamate a farsi testimoni partecipi e attivi. Dopo la stagione da record del Catanzaro Calcio, vedere anche l’under 17 trionfare nel proprio campionato è stata l’ulteriore ciliegina sulla torta di un’annata indimenticabile, che speriamo possa essere solo un nuovo inizio per portare il nome della città sempre più in alto”.