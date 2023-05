Cinema Orso, Movimento Cambiavento: “Battaglia vinta. Sindaco Fiorita sta ricostruendo immagine della città di Catanzaro”

“Una città è fatta anche della sua storia, della sua memoria, della sua cultura. In un’epoca in cui tutto si riduce ad un veloce take away, c’è estremo bisogno di conservare l’identità, di preservare i simboli del passato per farne le fondamenta del futuro. Per questo, già dalla precedente consiliatura, il gruppo di Cambiavento che allora era all’opposizione, si è battuto per l’apposizione del vincolo da parte della Soprintendenza. Affinchè fosse chiaro che il Cinema Orso non era un semplice rudere, ma un simbolo della storia e del patrimonio architettonico e culturale di Catanzaro, per oltre mezzo secolo. Da allora si sono susseguiti comunicati, studi, dibattiti, un flash mob, fortemente voluti dagli allora consiglieri di opposizione, incuranti del disinteresse delle amministrazioni che si sono succedute in oltre quarant’anni dal definitivo abbandono del Cinema Orso. Lotte che sono passate anche attraverso le aule di giustizia. Ieri, con il voto favorevole di 21 consiglieri e 5 astensioni, il Consiglio Comunale ha posto un fondamentale tassello nella sua battaglia per la tutela del nostro patrimonio, approvando la delibera di prelazione per l’acquisto della struttura. Ora sarà necessario far rivivere il Cinema Orso e con la prossima agenda urbana saranno poste in essere tutte le attività necessarie per la ristrutturazione, definendone anche la destinazione. Potrebbe diventare un museo della storia marinara di Catanzaro, una sala convegni o per mostre permanenti, una delegazione dell’ufficio del turismo, una biblioteca, un’area per attività sociali. In ogni caso i catanzaresi, ed in particolare gli abitanti del quartiere marinaro, potranno riappropriarsi di un bene che appartiene alla loro storia e questo, occorre rimarcarlo, solo grazie alla perseveranza di questa amministrazione che, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, sta ricostruendo l’immagine del capoluogo valorizzando la sua identità e la sua storia”.