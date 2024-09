ASC Calabria: al via a novembre i corsi di Istruttore di Calcio I° livello e di Personal Trainer I° e II° livello

ASC Calabria è sempre attenta a fornire tutte le competenze necessarie a coloro che saranno i futuri istruttori, indipendentemente dalla disciplina sportiva di riferimento, che vogliono transitare dallo sport praticato a quella di tecnico, così approcciandosi ad una delle più importanti industrie che offre diverse opportunità lavorative e percorsi professionali.

Per questo motivo, dal prossimo mese di novembre, inizia la stagione sportiva ASC anche – con la Formazione, con un variegato calendario di Corsi nei diversi ambiti sportivi.

Nelle prossime settimane – si legge in un comunicato stampa prenderanno il via i Corsi per Istruttore di calcio giovanile (iscrizioni entro il 27 ottobre) e di Personal Trainer, di primo e di secondo livello (iscrizioni entro il 30 ottobre), al fine di fornire le competenze fondamentali ai corsisti.

Il corso di Istruttore di Calcio 1° Livello del Settore Giovanile, si svilupperà in 40 ore, online ed in presenza presso la sede ASC Reggio Calabria, durante il quale i corsisti saranno affiancati da Istruttori abilitati UEFA e Dottori in Scienze Motorie e Pedagogiche, per intraprendere un percorso di crescita professionale ed esperienziale.

In linea con il precedente Corso, accolto con grande enfasi da coloro che gravitano nell’ambito calcistico, ASC Calabria ha stilato un programma che va dall’ambito prettamente tecnico a quello pedagogico, approfondendo argomenti che andranno dalla metodologia e gestione dell’allenamento alla motivazione dell’atleta ed allo sviluppo delle abilità tecniche individuali, così fornendo un bagaglio di competenze completo per coloro che vogliono ricoprire un ruolo importante nella crescita dei ragazzi.

All’esito del Corso il riconoscimento della qualifica di Istruttore di calcio giovanile di I° livello e, soprattutto, il rilascio del tesserino, obbligatorio secondo i dettami della Riforma dello Sport.

Sempre a novembre inizierà il Corso di Personal Trainer, di primo e di secondo livello e, precisamente, di Istruttore di Sala (I° livello) ed Extra Personal Trainer (II° livello), le cui lezioni si terranno alternativamente presso la sede ASC ed altre strutture affiliate, per permettere ai corsisti l’apprendimento di nozioni teoriche e pratiche indispensabili per il ruolo che si andrà a ricoprire all’interno delle strutture sportive. Un ricco programma con il rilascio dell’attestato finale di Istruttore di 1° livello e di 2° livello di Personal Trainer e del tesserino di istruttore.

“E’ sempre più importante avere delle figure abilitate e preparate. Per questo la stagione sportiva di ASC Calabria inizia con un ricco calendario concernente anche i corsi di formazione, iniziando con quelli dedicati ai settori più diffusi come il calcio ed il Fitness” afferma il Presidente Regionale ASC, Antonio Eraclini. “Noi di ASC abbiamo sempre dato una particolare attenzione alla formazione degli istruttori, che devono essere preparati non solo dal punto di vista tecnico, dovendo essere in grado di accompagnare l’atleta in un percorso di crescita sportiva, umana ed esperienziale, per un migliore sport di domani.”