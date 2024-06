Reggio Calabria in Serie A3 grazie alla pallavolo: Domotek corsara a Grottaglie, è nella storia

di Paolo Ficara – Un traguardo speciale, per chi è speciale già nel nome. La Sport Specialist è nata di fatto ad agosto, iscrivendosi al campionato di Serie B per riportare Reggio Calabria nel mondo del volley maschile. Poi la sponsorizzazione della Domotek ha fornito ulteriore slancio alla società della famiglia Polimeni. Che oggi, sabato 8 giugno 2024, scrive la storia.

Da matricola, la Domotek Volley ottiene la promozione in Serie A3. Confermando sul parquet di Grottaglie il leitmotiv che ha caratterizzato l’intera stagione. E pensare che sarebbe bastato vincere un solo set a Laganà e compagni, in questa ultima e decisiva gara della seconda fase dei playoff, per avere l’aritmetica certezza di finire davanti ai pugliesi nel gironcino a tre.

Ne è venuto fuori il “solito” 0-3. Un punteggio più volte ripetutosi, nel corso di un campionato finito con un enorme zero alla casella sconfitte nella regular season. Il gruppo guidato dal coach Antonio Polimeni, dal dg Marco Tullio Martino e dal team manager Enzio Corso è riuscito a riaffermare il proprio potenziale anche nelle settimane decisive, nonostante due seri infortuni occorsi ad altrettanti titolari. Prontamente rimpiazzati da una società che curato ogni dettaglio.

Dimostrando alla città di Reggio Calabria come si possa vincere un campionato di quarta serie. Pur partendo in ritardo. Pur affacciandosi per la prima volta alla gestione di una società. E con ingresso gratuito al PalaCalafiore, garantito per tutta la stagione. Reggio è in Serie A3, con la pallavolo. Bravi tutti, dal primo all’ultimo.