VI Memorial “Paolo Giuseppe Serrato” presso la Parrocchia di San Raffaele a Lamezia Terme

Un clima di festa ha accompagnato lo svolgimento del VI Memorial “Paolo Giuseppe Serrato” che si è svolto nel campo di calcetto della Parrocchia San Raffaele Arcangelo in Lamezia Terme, a partire da venerdì 15 settembre scorso.

Paolo Serrato è deceduto nel 2017 in ospedale in seguito ad un incidente stradale, mentre si recava al suo posto di lavoro presso la Caserma della Guardia di Finanza dell’aeroporto lametino. Sposato, padre di un figlio Michele, era attivamente impegnato sia come animatore dei pulcini nell’Oratorio Frassati (l’associazione calcistica operante nella parrocchia di San Raffaele) sia nell’associazione italiana arbitri. Negli anni – come hanno affermato gli organizzatori – si è pensato di tenerne vivo il ricordo attraverso il memorial, per lasciarsi tutti incoraggiare dalla sua dedizione educativa e dalla sua generosità disinteressata, a servizio dei più piccoli.

Il memorial, organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri e l’Asd Oratorio Frassati, ha avuto inizio venerdì 15 con un quadrangolare per adulti che ha visto impegnate le rappresentanze dello stesso Oratorio, degli Arbitri, dell’Ente Nazionale Sordomuti e della Guardia di Finanza.

Sabato pomeriggio si sono invece confrontati i pulcini di diverse scuole calcio del territorio lametino e del comprensorio. La giornata di domenica 17 è iniziata con la Santa Messa in chiesa alle ore 9.00, concelebrata dal parroco don Giuseppe Montano e dal Vicario parrocchiale don Francesco Farina. Al termine della cerimonia ha dato il suo saluto ed ha espresso la vicinanza della Guardia di Finanza il Comandante Provinciale Generale di Brigata Domenico Grimaldi, la cui presenza è stata particolarmente apprezzata, unitamente a quella del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, Capitano Valentino Luce.

Sono continuate le gare dei piccoli partecipanti, conclusesi nel pomeriggio con la finale vinta dal Football Pianopoli. Significativa è stata anche la presenza dell’Associazione Lucky Friends, che ha disputato una simpatica gara contro una rappresentanza composta dai mister delle diverse scuole calcio presenti.

Si è quindi concluso con la premiazione dei vincitori e un ricordo dato a tutti i partecipanti. Targhe ricordo sono state consegnate anche alla famiglia Serrato e al rappresentante della Figc Calabria Lnd. Un buffet ha chiuso questi giorni di genuina allegria trascorsi insieme.