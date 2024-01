Leggende Amaranto contro La Fenice: “Sgradevole appropriarsi della storia della Reggina, potrete celebrare qualcosa se e quando riuscirete a riprenderla”

Durissima nota dell’associazione “Leggende Amaranto”, formata da un gruppo di tifosi. Nel notare il prevedibile tentativo di trasformismo per il 110° compleanno della Reggina, da parte di chi Reggina non lo è e non lo può essere dato che è aziendalmente viva, attraverso i canali social è stato emesso quanto segue:

Spett.le ASD LA FENICE AMARANTO



E’ oltremodo sgradevole quanto si sta verificando.

C’è qualcuno che ad oggi, di fatto ed in sostanza, non è neppure “Reggio Calabria” al di là di alchimie e convenzioni.

C’è qualcuno che si è appropriato di Nome, Marchio, Storia e Tradizione in queste ore.

La patch celebrativa è l’ultima chicca. Se e quando, e ripetiamo SE E QUANDO, riuscirete ad avere quella denominazione dalla FIGC, e se e quando, e ripetiamo SE E QUANDO, riuscirete a prendere tutto il resto in tribunale, potrete celebrare qualcosa.