Giuseppe Zimbalatti eletto rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Giuseppe Zimbalatti, 62 anni, ordinario di Meccanica agraria, e’ il nuovo Rettore dell’Universita’ degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Subentra, quale rettore titolare, a Santo Marcello Zimbone, interdetto nello scorso mese di aprile dal Gip di Reggio Calabria dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura della Repubblica, con indagini delegate alla Guardia di finanza, su presunti illeciti nei concorsi per ricercatori banditi dall’ateneo.

Nell’ambito dell’inchiesta erano stati interdetti anche il prorettore, Pasquale Catanoso, in passato egli stesso rettore, ed altre 6 persone tra docenti e dipendenti. Dopo l’interdizione di Zimbone era stato nominato rettore facente funzioni dell’ateneo reggino il professore Feliciantonio Costabile.

Zimbalatti e’ stato preside della facolta’ di Agraria della stessa universita’ Mediterranea e, prima di avanzare la sua candidatura a rettore, era Direttore generale. Il nuovo rettore e’ riuscito a prevalere sugli altri due candidati alla carica, Claudio De Capua, ordinario di Ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile, e Nicola Moraci, del Dipartimento di Ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali.

“I migliori auguri di buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. Dopo la pagina buia vissuta qualche mese fa, la sua elezione al vertice dell’Ateneo reggino segna l’inizio di un nuovo corso per il circuito accademico cittadino, con il quale intendiamo proseguire le tante attività in corso, nel solco della consueta e fervida collaborazione istituzionale attivata in questi anni. Giungano al nuovo Rettore Zimbalatti le mie personali felicitazioni ed un grande in bocca al lupo da parte dell’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il lavoro che lo attende”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.