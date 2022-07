Non resti inascoltato l’allarme di Confartigianato Reggio Calabria circa la #Zes Calabria. La nomina del nuovo Commissario, Giuseppe Romano, rischia di generare un conflitto d’interesse spogliando da nostra regione da quel ruolo fondamentale che potrebbe avere per l’Italia e per l’Europa.

Così su Facebook il Senatore IV Ernesto Magorno.