La famiglia Bryant a Reggio Calabria. Il post di Vanessa: “Qui dove Kobe ha vissuto da bambino”

“Visitata Reggio Calabria, la città dove mio marito ha vissuto quando aveva 8 anni”. Un post con le foto delle figlie, del Corso Garibaldi e della via Marina e questa didascalia accompagnata da un cuore.

Vanessa Bryant è tornata in uno dei luoghi italiani in cui visse il marito Kobe Bryant, la star della Nba e dei Lakers prematuramente scomparsa insieme alla figlia Gianna nel 2020, in un tragico incidente in elicottero, nella contea di Los Angeles.

>>> Vanessa Bryant 🦋 su Instagram: “Visited Reggio Calabria, a city my husband lived in when he was about 8 years old. ❤️”

Bryant è stato uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi e il suo nome è legato anche a Reggio Calabria. Dai 6 ai 13 anni visse in Italia, giocando al minibasket con la canotta della Viola prima di trasferirsi a Rieti, Pistoia e Reggio Emilia, squadre dove giocava il padre Joe Bryant “Jellybean”, stella degli anni ’80.