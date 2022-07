Sanità, Bellofiore (Lega): “Per la Piana di Gioia Tauro serve impegno concreto dei nuovi vertici dell’ASP di Reggio Calabria”

A questo punto diventa pure necessario, quasi indispensabile, per chi ha le redini della sanità in Calabria fare leva con il Governo e/o Parlamento affinchè adottino una norma che preveda ed autorizzi una procedura d’urgenza speciale, modello Ponte Morandi a Genova, per evitare e recuperare i continui ritardi accumulati nella costruzione dell’Ospedale Unico della Piana a Palmi.

Infine, sarebbe auspicabile, in tempi brevi, che l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria si attivasse, grazie anche al supporto regionale e commissariale, per presentare un progetto complessivo di revisione e sviluppo per una nuova offerta sanitaria nella Piana di Gioia Tauro evitando continui e progressivi tagli.

La città di Gioia Tauro non può essere buona solo come sede finale per portarci i rifiuti dell’intera Regione e poi essere depotenziata da tutte le strutture sanitarie che aveva al suo interno e nelle vicinanza territoriali e che negli scorsi anni hanno funzionato bene a cominciare dall’Ospedale Giovanni XXIII per finire alla stazione delle Ferrovie dello Stato a Gioia Tauro, una struttura di recente interamente ristrutturata posta al centro della città, con ampi parcheggi di recente costruzione, anch’essa inspiegabilmente depotenziata”.

Lo scrive, in una nota, il referente cittadino della Lega Gioia Tauro, Renato Bellofiore.