1.246 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2950282 (+6.456).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 359129 (+1.246) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7401 (84 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46017 (45734 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46669 (62 in reparto, 4 in terapia intensiva, 46603 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45076 (44014 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3287 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33422 (33202 guariti, 220 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7793 (75 in reparto, 3 in terapia intensiva, 7715 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128598 (127841 guariti, 757 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18296 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20120 (19950 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 6 nuovi soggetti positivi nel Setting fuori regione.

Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Scendono le ospedalizzazioni. Un ricovero in meno in terapia intensiva, ben sedici in reparto. Il tasso di positività è al 19.30%