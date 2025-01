A Ragusa si vince con… Ragusa: 0-1 e Reggina sempre più all’inseguimento del Siracusa capolista

di Paolo Ficara – Ruolino di marcia. La Reggina ripete un’altra delle vittorie già ottenute nel girone d’andata. E dopo Igea Virtus e Sant’Agata, è il turno del Ragusa di cedere il passo agli amaranto nel 21° turno del girone I di Serie D. Per decidere il match è sufficiente un acuto di Nino Ragusa al 32′. Vittoria di corto muso, come all’andata.

LE SCELTE – Solito 4-3-3 per Trocini, privo degli indisponibili Dall’Oglio, Forciniti, Ingegneri, Grillo e Rosseti. Ancora panchina per Ndoye, cui viene preferito Cham nel ruolo di terzino sinistro. Davanti a lui sulla stessa fascia, c’è Renelus. Ed è proprio dal versante sinistro che la Reggina creerà i maggiori pericoli. Mister Erra mette inzialmente in panchina Ejjaki, uno degli ex del match.

GRASSO SARACINESCA – Ben tre le occasioni nitide per la Reggina, nei primi 20 minuti di gioco. Barranco incorna su un cross proveniente da sinistra, mandando di poco a lato. Poi si esalta il portiere Grasso: prima stendendosi bene per opporsi ad un rasoterra ravvicinato di Renelus, poi per dire di no ad un altro colpo di testa di Barranco, stavolta su invito di Giuliodori.

PROFESSOR PORCINO – La conferma che il vantaggio amaranto sia nell’aria, arriva quando a Barranco viene annullato un gol per fuorigioco. Bisogna arrivare al 32′, per vedere salire in cattedra il vero professore di questa Reggina. Renelus si accentra da sinistra e suggerisce profondo per Porcino, tallonato da un difensore e con il portiere Grasso che esce a valanga: pur costretto ad allargarsi, col sinistro riesce ad alzare verso l’area piccola un pallone che Nino Ragusa deve solo spingere in rete. E’ 0-1, il gol è dell’ex Salernitana giunto a quota 7 in campionato, ma il 70% del merito è di Porcino.

RIPRESA CON POCHI SUSSULTI – L’inizio del secondo tempo vede i padroni di casa proiettati in avanti. La Reggina contiene, prova a ripartire ma le energie sono calate. Renelus da sinistra chiama Nino Ragusa alla doppietta, ma il tocco facile viene mancato ed in più si alza – senza alcun senso la bandierina. Trocini ridisegna l’attacco col passare dei minuti, inserendo nell’ordine Provazza, Ndoye e Curiale. La gara non vivrà altri particolari sussulti.

SAMBIASE KO – La sesta vittoria nelle ultime sette gare viene ottenuta in casa di un Ragusa abbastanza coriaceo, comunque la meno arrendevole delle formazioni piegate di recente. La Reggina è adesso isolata al secondo posto con 45 punti, in virtù della sconfitta patita dal Sambiase a Caltanissetta. Il Siracusa è primo con 48, avendo vinto a Sant’Agata. Domenica prossima gli amaranto dovranno abbattere l’ostacolo Acireale, fuori casa, per rimanere in scia. Siamo nella fase che può indirizzare il campionato.