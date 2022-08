Reggina, torna Cucinotti dalla porta principale: sarà collaboratore dei direttori

di Paolo Ficara – C’è chi la Reggina la aspetta sempre. Danilo Cucinotti ha indossato la maglia amaranto per l’ultima volta in C nel 2016, poi ha ripreso a girovagare nelle categorie dilettantische senza allontanarsi da casa. Sempre presente allo stadio.

Sempre ad ascoltare, specie nell’ultima stagione, i problemi di chi ha indossato quella stessa maglia. Provando a cementare il gruppo anche dall’esterno.

Cucinotti avrà un ruolo nel nuovo corso della Reggina, targato Felice Saladini. Proprio con il patron e con il consigliere Ferraro è avvenuto il contatto decisivo nel pomeriggio, al Sant’Agata, per definire il suo inquadramento come collaboratore dei direttori Martino e Taibi. Non è da escludere una sorta di supervisione per il settore giovanile.

Trascorreranno tra le 24 e le 48 ore per l’annuncio ufficiale, ma la Reggina sta per riaccogliere un reggino che tiene alla maglia e che potrà fornire il necessario contributo in termini di personalità. Poi, Dado Cucinotti potrà dire stop alla propria carriera da calciatore. Per iniziarne una da dirigente, nella squadra per cui ha sempre tifato.