Determinata la composizione del tavolo finale del Main Event WSOP-2024 e altre notizie sulle WSOP-2024 per gli utenti di Cadoola

Il lungo festival estivo WSOP-2024 sta volgendo al termine. Sono stati vinti quasi 90 braccialetti e sono stati battuti molti record. I nuovi arrivati hanno lasciato il segno e i veterani come Phil Ivey e Daniel Negreanu hanno arricchito le loro collezioni. È arrivato il momento di fare un riassunto della penultima settimana delle World Series di Las Vegas, che potrebbe interessare coloro che intendono giocare al sito https://cadoolacasino.it, di proprietà di Cadoola.

Evento principale

Contrariamente alle aspettative, il torneo è riuscito comunque a stabilire un nuovo record di affluenza: ora è ufficialmente il Main Event più grande della storia delle WSOP. Ci sono state 10.112 iscrizioni e il montepremi finale ha superato i 94 milioni di dollari.

Il più lontano dalla comunità di lingua russa è stato Alexander Shilko. Ha iniziato il Giorno 7 con il 15° stack, ma è riuscito ad escludere più di 20 altri partecipanti e ha concluso in 36° posizione. Alla fine, Shilko ha guadagnato 250.000 dollari. Tuttavia, non nasconde che lo scopo del viaggio a Las Vegas era un braccialetto. Subito dopo il volo, Alexander si è recato al banco di registrazione del successivo torneo da 10.000 dollari.

Al 77° posto si è piazzato l’ucraino Nazar Bugaev, che ha portato via 120.000 dollari. Ventimila dollari in meno li ha ricevuti il giocatore lettone Alexey Ponjakov. Si è classificato al 120° posto.

Il festival di chiusura permette di fare una selezione su larga scala dei bad beat e dei cooler più sporchi. Ma la vittima della “mossa” più brutale è stata Adrian Mateos. Lo spagnolo ha fatto il suo ingresso nelle grandi leghe del poker non molto tempo fa, tanto più che le sue vincite totali agli eventi live ammontano a 48.500.000 dollari. Tra l’altro, è il nono nella classifica mondiale! Negli ultimi anni ha accumulato un gran numero di titoli e premi a sette cifre e il Main Event Series era chiaramente destinato a continuare la lista di successi di Adrian. È entrato nel quinto giorno dell’evento con il secondo stack.

Lo spagnolo ha dimostrato il suo livello con un brillante flop con re in tasca sul board Q-high contro William Berry. Mateos aveva chiaramente puntato sugli assi e aveva assolutamente ragione.

Ma un’ottima lettura degli avversari e una solida strategia propria non garantiscono il successo nei tornei – e lo stesso vale per Cadoola. Anche i migliori non vengono risparmiati dalla signora Dispersione. Con poco più di 400 giocatori rimasti nell’evento, Adrian era tra i leader delle chip. Il mazziere ha dotato la sua mano della combinazione che ogni giocatore di poker sogna: gli assi in tasca. Quando un avversario getta un enorme stack nel piatto con un all-in, ogni possessore di AA si aspetta almeno un tavolo finale con una vincita a sette cifre. Infatti, Mateos era destinato a tornare tra i chip leader alla fine della mano, con 6 milioni nel piatto, mentre lo stack più grande del torneo era di circa 8 milioni.

Il suo disperato avversario, il dilettante Daniel Garcia, ha mostrato un asso di re a una mano. Adrian aveva il 92% di possibilità di vincere. Ma il poker è un gioco di probabilità e il 92% lascia al suo avversario un 8% di possibilità di “mossa”. Ed è esattamente quello che è successo. Il flop ha dato al suo avversario un colore runner-runner e le picche sul turn e sul river hanno spazzato via gli assi di Mateos, lasciandolo con 15 BB. Lo spagnolo li ha mantenuti fino alla 317a posizione, ma non è riuscito a rilanciare. Il risultato è stato un modesto guadagno di 45.000$ per il livello di Adrian. Tuttavia, non si è disperato e ha subito migliorato il suo stato emotivo con un secondo posto nelle ARIA High Roller Series, guadagnando $85.000. Anche a Cadoola si vincono grandi premi.

La star dell’attuale Main Event è Kristen Foxen. Non si è allontanata dai tavoli televisivi dal secondo giorno del torneo e le mani dell’esperta canadese ci hanno ricordato perché rimane la giocatrice numero 1 nel poker femminile. Questo è l’aspetto principale da tenere presente prima di giocare a Cadoola.