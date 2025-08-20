Il 22 agosto a Oppido Mamertina (RC) Max Gazzé in concerto con la Calabria Orchestra

Il 22 agosto a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) Max Gazzé in concerto con la Calabria Orchestra. Dopo il successo delle scorse estati, Max Gazzè ripropone ‘Musicae Loci’, progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali.

Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè riporta sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbe colori e suoni tipici regionali con contaminazioni e suggestioni legate al territorio, inteso come terra di storia, musica e arte. Con il cantautore romano, a suggellare anche un dna calabrese del progetto, ci sarà appunto la Calabria Orchestra, nata con l’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico/musicale della Calabria.

Un ensemble spettacolare con una qualità artistica indiscussa. Diretti da Checco Pallone il gruppo è composto da professionisti, suonatori identitari e folk, giovani musicisti e ballerini, strumenti jazz amalgamati a quelli della tradizione popolare, ritmi mediterranei fusi con la tarantella, voci calde e appassionate affiancate a chitarre di ogni genere.

Ritmi travolgenti, suoni mediterranei che esprimono la passione della musica calabrese.