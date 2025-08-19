Sale l’attesa per Alfa: il tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato” fa tappa al Roccella Summer Festival 2025

È tempo di romanticismo e semplicità dalle parti del Teatro al Castello per il Roccella Summer Festival 2025. La rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, si prepara infatti ad accogliere, domani sera 20 agosto, il concerto di Alfa, data del tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato”. Alfa, al secolo Andrea De Filippi, è ‘artista che sta conquistando il cuore del pubblico italiano e una programmazione attenta alle tendenze e alla domanda del pubblico come il Roccella Summer Festival non poteva non ospitarlo all’interno della sua programmazione.

Alfa, con il suo stile fresco e innovativo, guiderà il pubblico del Teatro al Castello in un viaggio di riflessione e passione, un mix perfetto di sentimenti che caratterizzano la sua musica. Le sue canzoni, che parlano d’amore, sogni e realtà, risuonano profondamente con una generazione che ricerca autenticità e connessione. Il concerto del ventincinquenne Alfa non sarà solo una performance musicale, ma l’occasione per ascoltare le hit più forti del cantautore genovese tra i più promettenti del panorama italiano, da “Cin cin” a “Testa tra le nuvole”, a “Bellissimissima”. Ricordiamo che con oltre 300mila iscritti al canale YouTube e 1.1 milioni di follower su TikTok, conta oltre 140 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 354 milioni di stream su Spotify e più di 23 milioni di stream su Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 585mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’argento. I biglietti ancora disponibili per i concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.