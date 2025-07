“Il Coro all’Opera” – A Palmi la magia dell’opera lirica in concerto il 22 luglio

Lunedì 22 luglio 2025, alle ore 21:15, con ingresso gratuito, la splendida Piazza Municipio di Palmi si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere “Il Coro all’Opera”, il concerto estivo del Coro Polifonico “Nicola Antonio Manfroce”. L’evento, inserito nella rassegna “I Concerti del Campus” promossa da Ibico Lab, vedrà il coro impegnato in un repertorio che attraversa secoli di musica, con particolare attenzione alla grande tradizione dell’opera lirica, vero cuore pulsante della serata.

A dirigere il coro sarà il Maestro Daniele Ciullo, che dal 2022 segue con passione e pazienza questa realtà coristica; ci sarà anche l’accompagnamento al pianoforte del M° Vincenzo Luca Moro, musicista attivo da anni in ambito concertistico e corale.

L’iniziativa nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico alla magia dell’opera lirica, grazie alla forza collettiva del canto corale. Il concerto rappresenta per il Coro Manfroce un’importante sfida artistica: cimentarsi con arie celebri, restituendone l’intensità emotiva e l’eleganza stilistica, attraverso l’energia di un gruppo eterogeneo, composto da coristi esperti e da voci nuove che si sono avvicinate al canto per passione.

Il programma si aprirà con alcuni brani della tradizione profana e popolare: “Tourdion”, “Mas vale trocar” – significativa riflessione sul cambiamento e sull’amore – e “Il martellato”. A seguire, le atmosfere contemporanee di “Adiemus” di Karl Jenkins, “Barbara Ann” e “Somewhere My Love”, tratto dalla colonna sonora del film Il dottor Zivago.

Il repertorio lirico porterà il pubblico in un universo sonoro ricco di pathos e teatralità: “Chi mai dell’Erebo” dall’Orfeo ed Euridice di Gluck vedrà i coristi impegnati nel ruolo evocativo del coro delle Furie e degli Spettri; seguiranno “Quando dentro al nostro cuor” da La Gina dell’illustre figlio di Palmi Francesco Cilea, e “De’ nostri avi” da Ecuba, omaggio a Nicola Antonio Manfroce, il grande compositore palmese a cui il coro è intitolato.

Particolarmente vivace sarà il celebre brano “Vedi le fosche” da Il Trovatore di Giuseppe Verdi, un momento ritmato e trascinante che saprà coinvolgere il pubblico con la sua forza incalzante e corale.

Uno dei passaggi più emozionanti della serata sarà l’interpretazione di “Scarborough Fair / Sound of Silence”, nella versione di Simon & Garfunkel. La fusione delle due melodie darà vita a un’intensa riflessione musicale, un grido sommesso ma potente contro il silenzio e la guerra, capace di unire la delicatezza della ballata tradizionale inglese all’introspezione del celebre brano americano.

A completare il programma, “Stormy Weather”, raffinato standard jazz, e le sonorità leggere e coinvolgenti di “Barbara Ann”, per concludere la serata con una nota di leggerezza e allegria.

“Il Coro all’Opera” si propone come un’occasione speciale per far riscoprire, attraverso la coralità, la bellezza profonda e l’incanto dell’opera lirica, patrimonio artistico capace ancora oggi di emozionare e unire le persone.