Artisti scartati da Sanremo, Andrea Ruggeru di U Riggitanu propone “Festival Sanremo Esclusi”

Non solo Cruciani ed Enrico Ruggeri, ma anche Andrea Ruggeri di U Riggitanu e GIA Giornalisti Italiani Associati, si oppongono alle esclusioni e alle polemiche legate al Festival di Sanremo. Il Ruggeri di Reggio Calabria ha deciso di rilanciare, annunciando il Festival Sanremo Esclusi, un evento parallelo per dare voce agli artisti scartati.

Tra questi c’è Povia, che nei giorni scorsi ha ricevuto il sostegno di Enrico Ruggeri e Cruciani, soprattutto in riferimento al caso Tony Effe. E proprio Povia, con il suo brano Arbitro, scartato dalla selezione ufficiale di Sanremo 2025, entra nel vivo della discussione.

Il caso Tony Effe e le accuse di disparità

Tutto nasce dal concerto annullato al Circo Massimo, in seguito alla cancellazione di Tony Effe dal cast e alla conseguente rinuncia di Mahmood e Mara Sattei. Questo episodio ha offerto a Povia un’opportunità per tornare al centro dell’attenzione.

L’assist è arrivato da Enrico Ruggeri, ospite a TvTalk, che ha puntato il dito contro il sistema musicale:

“Perché quando annullano un concerto a Povia non succede niente? Si può annullare un concerto a un cantante? Sì o no?”

Ruggeri ha evidenziato come né lui né Povia possano contare su potenti multinazionali o management in grado di creare una macchina solidale e mediatica, come invece è accaduto nel caso Tony Effe.

Anche Matteo Cruciani ha appoggiato la polemica, denunciando un sistema che non garantisce le stesse opportunità a tutti e sollevando interrogativi sulla libertà artistica e sul diritto di esprimersi senza censure.

Povia lancia Arbitro, la canzone rifiutata da Sanremo

Venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Ruggeri, Povia ha ringraziato il collega e ha chiesto sostegno per il suo nuovo singolo Arbitro, la canzone scartata da Carlo Conti per Sanremo 2025.

Il brano, pubblicato il 25 dicembre 2024, viene descritto dall’artista come un dialogo con Dio, in cui affronta temi come la giustizia e la ricerca di risposte. Un testo profondo e personale, che Povia ritiene essere stato escluso per il suo contenuto scomodo.

“Per forza non l’hanno presa a Sanremo”, ha scritto l’artista sui social, sottolineando la sua visione critica dell’industria musicale.

Povia, da tempo voce fuori dal coro, ha invitato i fan a supportarlo con donazioni sul suo sito ufficiale per sostenere il lancio del singolo.

Ma i non partecipanti o esclusi sono molti, come Matteo Bocelli, Al Bano e tanti altri, 12 potranno essere votati a Sanremo Esclusi Festival. Queste le parole di Andrea Ruggeri: “Vogliamo darvi la possibilità di scegliere chi avreste voluto vedere a Sanremo. Nessun televoto a pagamento, nessuna giuria nascosta: solo la vostra opinione. Ascoltate i brani degli esclusi, restate almeno cinque secondi su ogni canzone all’interno dei nostri articoli e il vostro voto verrà conteggiato. Se restate sulle loro canzoni li aiutate ad avere ancora più successo, il prossimo anno ne metteremo 100 se ci aiuterete a divulgare questa iniziativa, riprendiamoci la musica.

Se Sanremo esclude, noi includiamo.”

Non è una forma per polemizzare, già lo fanno in tanti ma una forma di includere, tra i dodici c’è anche una cantante calabrese e questo ci stimolerà a votare ancora di più.

Il Festival Sanremo Esclusi intanto ha superato tutte le aspettative, si può votare sul settimanale U Riggitanu https://www.uriggitanu.it/l/sanremo-esclusi-festival/ .