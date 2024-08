Monasterace (RC): grande successo per il “Nigun Clarinet Days 6.0”

Quattro giorni densi di musica e bellezza e un grande concerto finale, a Monasterace, per il “Nigun Clarinet Days 6.0”, evento promosso e organizzato dall’APS “Nigun Clarinet”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Ama Calabria, nell’ambito del progetto M.O.R.E – Monasterace Open Resource Experience, “Il Borgo Aumentato Esperienziale”, che unisce masterclass per giovani musicisti con la valorizzazione artistica e culturale dei borghi.

Sul palco, in piazza “Celestino Placanica”, insieme ai Mastri Stefano Anania, Michele Napoli e Michele Giovinazzo, organizzatori dell’evento, gli studenti che hanno partecipato al campus, la Nigun Clarinet Junior, composta di giovanissimi dai 6 ai 13 anni, i docenti dei Conservatori calabresi, solisti internazionali, i direttori d’orchestra Michele Napoli e Maurizio Managò, quest’ultimo anche direttore artistico.

Il Nigun Clarinet Days ha coinvolto l’intera comunità di Monasterace, dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Carlo Murdolo, alle associazioni e ai cittadini che, con grande slancio ed entusiasmo, hanno partecipato attivamente a tutta l’organizzazione e sono stati presenti e coinvolti nelle fasi successive. Studenti e Maestri hanno vissuto quattro intensi giorni di sessioni formative ma anche condivisione e divertimento, a stretto contatto con i luoghi e la comunità.

«Siamo felici del successo di questa edizione tenutasi a Monasterace che va ad arricchire il bel percorso di questi anni. Abbiamo avuto con noi Maestri di altissimo livello che non solo hanno dimostrato una straordinaria competenza e professionalità, ma con la loro dedizione e il loro entusiasmo hanno anche arricchito le lezioni e l’esperienza personale dei ragazzi, mostrando che, oltre a essere dei grandi professionisti, sono anche delle persone meravigliose. L’entusiasmo dei ragazzi ci ripaga dello sforzo profuso nei mesi precedenti, dell’impegno messo in campo da tutti. Ringraziamo, perciò, i Maestri Salvatore Passalacqua, Gianluigi Caldarola, Alfredo Vena, Francesco Giardino, Aldo Botta, Romolo Tisano, Alessandro Gigliotti. E ringraziamo l’amministrazione comunale, la comunità, che ha saputo apprezzare e dare vitalità a questo evento, garantendone l’eccellente riuscita. Ringraziamo la direttrice del Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon, Elisa Nisticò, che è stato lo scenario dell’emozionante concerto all’alba. Chiudiamo l’edizione 6.0 felici del successo e ci mettiamo presto a lavoro per la prossima» dicono i Nigun.