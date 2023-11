“Scena Verticale” a Reggio racconta il genio Lucio Dalla

Lucio Dalla: il genio cantato e narrato in modo leggero, ironico e coinvolgente. È quanto propone lo spettacolo “Aspettiamo senza paura, domani – Canzoni e disquisizioni su Lucio D.” in scena venerdì 1 dicembre alle 21:00 all’Auditorium De Gasperi di Reggio Calabria, nell’ambito del Balenando in Burrasca.

Una produzione di Scena Verticale, di e con Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca, lo spettacolo è stato ideato e scritto durante la pandemia per “esorcizzare la paura e – farci – sentire uniti anche a distanza”. Questo il pensiero che, come si intuisce dallo stesso titolo, i tre artisti hanno cercato di trasmettere per raccontare un artista unico e imparagonabile che ha caratterizzato la canzone d’autore italiana.

“Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature” diceva lo stesso Lucio in un’intervista al Corriere della Sera nel 2022. Da qui l’idea di unire la “forma canzone” con la parola, teatralizzarla, creando uno spettacolo dove le canzoni del genio bolognese arrivano sotto forma di racconto “orizzontale” come un film, come storie cucite a mano dalla musica.

Una musica che, un cantante dalle “dita troppo corte per suonare il piano”, dal fisico “lontano da ogni canone” e senza “una cultura da intellettuale” ha elevato a funzione semiotica e comunicativa giocando un ruolo fondamentale nella storia musicale italiana e diventando uno dei più grandi e indimenticati cantautori.

Balenando in Burrasca Reading Festival – Lungo i bordi – V Edizione – è un’iniziativa realizzata dall’Associazione Adexo e promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”.

L’Auditorium Teatro De Gasperi si trova in Via Reggio Campi II Tronco a Reggio Calabria, nei locali della scuola.

Info e prenotazioni 3299815211, sui canali social del festival e sul sito www.balenandoinburrasca.it