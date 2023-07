Rapsodie agresti, a Locri il concerto del contralto Francesca Ascioti

Inaugurato la scorsa domenica con un memorabile concerto di Roberta Invernizzi a Gerace continua alla Corte del Palazzo di Città di Locri il ciclo di concerti barocchi proposto da Calabriae OperaMusica Festival/Rapsodie Agresti. Il secondo appuntamento vedrà come protagonista il contralto Francesca Ascioti accompagnata dall’Ensemble dell’Enea Barock Orchestra diretto dal maestro Gabriele Pro.

La voce del contralto Francesca Ascioti è rara e preziosa. Una voce che ha convinto e conquistato critica e pubblico dei più importanti teatri e sale da concerto come La Fenice di Venezia, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall di New York. Calabrese, nata a Cinquefrondi e vissuta a lungo a Locri, la Ascioti si è diplomata al Conservatorio di Brescia per poi specializzarsi sotto la guida di due straordinarie maestre : Bernadette Manca di Nissa e Teresa Berganza. Nel suo percorso di formazione è stata significativa la partecipazione alla Riccardo Muti Academy. Sotto la guida del maestro Muti ha riconfermato la qualità della sua interpretazione nel ruolo di Quickly che aveva già debuttato al Teatro alla Scala al fianco di Renato Bruson.

Pur essendo assolutamente versatile e capace di affrontare musiche e autori di diverse epoche il repertorio ideale per la preziosa e rara voce di contralto della Ascioti è, senza dubbio, quello della musica barocca. Ed è proprio nelle opere e nei concerti di musica barocca che Francesca Ascioti sta affermandosi a livello internazionale. Più recentemente ha cantato al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca diretta Fabio Luisi, a Bruxelles, Bruges e Metz; alla Dutch National Opera di Amsterdam e all’Auditorio Nacional de Musica di Madrid diretta da Andrea a Praga diretta da Vaclav Luks e all’Handel Festival di Göttingen diretta da George Petrou.

Nel programma del concerto di Locri Francesca Ascioti presenterà una serie di Arie dall’Olimpiade di Vivaldi. L’Ensemble dell’Enea Barock Orchestra è formato da Gabriele Pro, Violino e Concertazione; Giacomo Del Papa, violino; Piero Massa, viola; Rolando Moro, violoncello; Marco Contessi, contrabbasso; Luca Tarantino, tiorba; Salvatore Carchiolo, clavicembalo.