Presentato a Palazzo Alvaro il videoclip “Sole&Luna”, Quartuccio: “Musica e tradizioni culturali veicolo per promuovere le tante bellezze della nostra terra”

“Cultura e promozione territoriale sono due aspetti che devono necessariamente camminare insieme. Il futuro della nostra terra dipende anche dal modo in cui saremo capaci, come comunità, di valorizzare le nostre tradizioni e le peculiarità del nostro territorio, coniugando aspetti culturali, bellezze naturalistiche, capacità artistiche e professionali dei nostri giovani”. Con queste parole il Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio ha portato i saluti dell’Ente nel corso della cerimonia di presentazione ufficiale del videoclip musicale “Sole & Luca” di giuseppe Lucà, una colonna sonora raccontata in video ed interpretata dagli attori Fortunato Verduci e Maryame Jafire, magistralmente diretti dal regista Vincenzo Sanci. L’evento, moderato dal giornalista Michele Macrì, ha visto la partecipazione del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e dei protagonisti e produttori del videoclip Giuseppe Lucà e Antonio Nicolò, che hanno esposto il progetto che ha come obiettivo la diffusione e la divulgazione dell’arte e degli artisti calabresi nel mondo, la rivalutazione la promozione della cultura territoriale, la riscoperta di luoghi, usi, tradizioni, monumenti e paesaggi della Calabria, per valorizzare le sue innumerevoli bellezze.

“I miei più sinceri complimenti – ha affermato Quartuccio – ai professionisti che hanno collaborato a questo progetto, che rende davvero onore al circuito culturale della nostra comunità. Il nostro è un popolo che accoglie, un popolo che non dimentica le sue radici, le sue tradizioni, un popolo che vuole esplodere le sue emozioni e le sue capacità, a cominciare dagli aspetti legati alla cultura musicale tradizionale, che vuole e può andare oltre i nostri confini territoriali, costituendo un biglietto da visita capace di promuovere il nostro territorio e le sue bellezze”.

“E’ certamente il caso del videoclip Sole&Luna – ha concluso Quartuccio – che con orgoglio abbiamo voluto presentare nel contesto istituzionale di Palazzo Alvaro e che rappresenta certamente un lavoro di grandissimo valore culturale per il nostro territorio”.