Il 12 luglio la presentazione della Convenzione tra Soprintendenza e Associazione RoPam per la gestione del parco archeologico dell’Antica Medma (RC)

Giorno 12 luglio alle ore 18.30 avrà luogo la presentazione della Convenzione per la gestione integrata del sito, recentemente stipulata tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia e l’Associazione RoPam, Rosarnesi per il Parco dell’Antica Medma. Contestualmente si svolgerà la prima apertura ufficiale del sito, a cura dell’Associazione, nell’ambito della nuova gestione.

L’evento si svolgerà presso il Parco Archeologico (con accesso da Viale delle Pace) alla presenza del dott. Fabrizio Sudano, Soprintendete Abap e Segretario Regionale del Mic, del dott. Marco Stefano Scaravilli, Funzionario archeologo responsabile territoriale e direttore del Museo Archeologico dell’Antica Medma e del Dott. Gianluca Sapio, presidente dell’Associazione RoPam.

L’ accordo, che in questa fase riguarda solamente il settore Nord del Parco, di proprietà statale, rappresenta il primo passo nell’ambito di un percorso che intende restituire il sito alla fruizione pubblica, nelle more della realizzazione dei lavori di Completamento del Parco Archeologico, già progettati da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, condivisi e autorizzati dalla Soprintendenza e della futura auspicabile fruizione e gestione unitaria del sito.

L’apertura del settore Nord del Parco, con ingresso gratuito, per i mesi estivi sarà effettuata il sabato e la domenica, secondo gli orari comunicati sui canali social dell’Associazione.

In occasione dell’evento il Museo Archeologico di Medma-Rosarno rimarrà aperto fino alle 21.00.