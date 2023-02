Roccella Summer Festival 2023, fuori il primo nome in programma: Piero Pelù il 20 agosto al Teatro al Castello

Parte ufficialmente il Roccella Summer Festival 2023: gli organizzatori sono felicissimi di annunciare un primo nome tra quelli in programma quest’anno, Piero Pelù. Il rocker toscano sarà in concerto al Teatro al Castello il prossimo 20 agosto.

Questa estate, infatti, Piero Pelù porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese.

Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire lungo tutta l’estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelu lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono performer senza pari sui palchi d’Italia e d’Europa.

Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, samples e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, samples e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Dopo il grande successo delle due edizioni precedenti che hanno visto calcare il prestigioso palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) in sole due edizioni da ben 24 artisti nazionali e internazionali – da Zucchero Fornaciari ad Elisa, Venditti e De Gregori, Gianna Nannini, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Marracash, Coez, giusto per citarne qualcuno -, rendendo il Festival anche se così giovane, l’appuntamento più importante della Calabria e del centro Sud.

Per l’estate 2023 saranno almeno dieci gli appuntamenti al Teatro al Castello: «Un plauso enorme – affermano dall’organizzazione – va all’Amministrazione comunale di Roccella Jonica magistralmente guidata dal sindaco Vittorio Zito, attenta in maniera maniacale a qualsiasi richiesta da noi fatta, anche per cercare di ampliare la capienza del teatro: sono tanti infatti i concerti che riusciamo a portare a Roccella per il Summer Festival che raggiungono il sold out giorni prima rispetto all’evento stesso».

«Anche per l’estate 2023 – aggiungono -, sono tante le aziende regionali e nazionali che credono nel progetto Roccella Summer Festival, sinonimo di una grande operazione che dà lustro alla nostra terra che, almeno per quanto riguarda gli eventi musicali, non ha niente da invidiare a nessuno».