La rassegna “Tutti a teatro” a San Fili

Ancora un cartellone con un’offerta culturale che spazia dal teatro alla musica dando priorità a compagnie e artisti calabresi.

Riprendono gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” di casa al Teatro “Francesco Gambaro” di San Fili (Cs) sotto la direzione artistica di Lindo Nudo.

Una stagione teatrale che nasce dalla collaborazione, iniziata nel 2022, fra la compagnia Teatro Rossosimona e l’amministrazione comunale guidata da Linda Cribari. Un cartellone sempre vario ma che ha come requisito indispensabile la qualità delle proposte.

Otto gli spettacoli in programma in questa seconda parte della stagione che inizia con il debutto di una nuova produzione della compagnia fondata e diretta da Lindo.

Sarà “Lucciole per lanterne” – in scena sabato 8 febbraio alle 20.30 e domenica 9 febbraio alle 18 – lo spettacolo che darà il via alla rassegna. Un testo di Raffaele Galiero che vede alla direzione Paolo Mauro e l’interpretazione di quattro brave attrici: Barbara Bruni, Alessandra Chiarello, Carla Serino e Daniela Macario.

“Lucciole per lanterne – si legge nelle note di regia – vuole aprire gli occhi ad una umanità che sta sparendo. Aprire una finestra nella vita di persone reali che vivono la loro esistenza nella maniera più naturale, affrontando i problemi non come fossero eventi unici e soprannaturali, ma senza accorgersene, come se la vita vivesse loro e non il contrario. I nostri personaggi sono manifestazioni fisiche di un pensiero divino, di colui il quale ha voluto che, tutto quello che ci circonda, animato e inanimato, aprisse le nostre coscienze e ci facesse capire che le difficoltà, vere, rilevanti, si trovano nelle cose più banali e non nella costruzione di pensieri e concetti ai quali siamo noi a dare importanza”.

Gli altri spettacoli in cartellone sono: “La distruzione di un amore“, di e con Sasà Calabrese (il 9 marzo alle 18); “Raccontando Pirandello“, di Antonello Antonante e Gianfranco Quero, con Gianfranco Quero (il 23 marzo alle 18); “Freefolk Ensemble“, con Massimo Garritano, Piero Gallina, Alberto La Neve, Carlo Cimino, Checco Pallone, Francesco Montebello (il 6 aprile alle 18); “Bella ciao. Genesi di un mito“, di e con Dario De Luca e con Sasà Calabrese (il 15 aprile alle 10 – matinée per le scuole); “Romeo e Giulietta Song“, con Claudia Rizzuti e Antonio Belmonte, regia di Max Mazzotta (il 18 maggio alle 20.30); “La scuola siamo noi“, di e con Valentina Carvelli (il 22 maggio alle 10 – matinée per le scuole); “Uassi – Ossi. Rimasugli di musica in dialetto“, di e con Luigi Marino e con Arianna Luci.

Tutti gli spettacoli si avvalgono del supporto ­di Jacopo Andrea Caruso (responsabile tecnico), di Raffaele Iantorno (Asso-Artisti) e della collaborazione di Yonereidy Bejerano Jane (logistica e biglietteria).

Gli eventi riportati rientrano nel “Programma di Produzione Teatrale – Annualità 2025”.