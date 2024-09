45^ Stagione Concertistica dell’Associazione Quintieri: gli appuntamenti autunnali a Cosenza

Riparte la 45ma Stagione Concertistica dell’Associazione Musicale Maurizio Quintieri nella città di Cosenza, con sei importanti appuntamenti.

I primi tre saranno realizzati in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza. Costituiscono un ciclo denominato “Il gusto della musica” con la degustazione Food&Wine al termine del concerto, con marchi calabresi di qualità.

L’apertura della stagione autunnale è affidata al Quartetto d’archi Telesio, composto dai violinisti Pasquale Allegretti Gravina e Simona Castiglione con Giuseppe Pisciotta alla viola e Fausto Castiglione al violoncello, in calendario venerdì 27 settembre, alle ore 19:00. In programma “lo Zenit e il Nadir del classicismo” con l’esecuzione di celebri pagine di Haydn e Beethoven.

L’appuntamento successivo, ancora in Enoteca, è per sabato 5 ottobre, alle ore 19:00, con il duo Giovanni Sardo (violino) e Sergio Scappini (fisarmonica), con il programma dal titolo “Danze e dintorni”, in cui verranno eseguite numerose trascrizioni, curate dall’eclettico fisarmonicista, di danze e fantasie, ma anche di celebri tanghi e milonghe.

“Sursum… Cordae” è l’interessante programma musicale che il Trio Zenit 2000 proporrà domenica 13 ottobre alle ore 19:00, per il terzo ed ultimo appuntamento presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza. Per l’occasione, l’ensemble composto da Massimo Testa (violino), Cristiano Della Corte (violoncello) e Vincenzo Caiafa (chitarra) presenta un nuovo progetto cameristico destinato a far conoscere importanti pagine del repertorio classico e romantico, con esecuzioni di Mozart, Haydn, Bogdanovic e Giuliani.

Due gli appuntamenti di novembre che tornano nelle splendide sale del teatro di tradizione della città. Lunedì 18 novembre, la Sala Quintieri ospiterà il duo di giovani talentuosi formato da Alessandro Acri (violino) e Lorenzo Bevacqua (pianoforte). Con Flashback musicale, proporranno un raffinato programma con pagine di Webern, Brahms e Beethoven.

Un attesissimo ritorno è quello della pianista Anna Kravtchenko, definita dal quotidiano olandese Het Parool “il miracolo della tastiera”. Ospite per la prima volta al Teatro Rendano nel 2023 su invito dell’Associazione Quintieri, uno dei più fulgidi talenti del panorama pianistico internazionale torna per un originale progetto teso a festeggiare i 100 anni di Rapsodia in blue. Per l’occasione questa produzione, calendarizzata per sabato 23 novembre, alle ore 19:00, vede riprendere le attività di proficua collaborazione, già avviata nel 2022, con l’Orchestra Sinfonica Brutia per l’occasione diretta da Marco Titotto.

L’ultimo appuntamento della seconda parte è previsto per il mese di dicembre. Ha protagonisti al pianoforte Giuseppe Maiorca e Maria Roberta Milano, in coppia nella vita come nell’arte. In programma domenica 27 dicembre, alle ore 19:00, nella Sala Quintieri, “Agli albori del Novecento” con pagine pianistiche di Busoni, Schönberg, Debussy, Saint-Saëns e Faurè.

Come di consueto, le attività in cartellone per il 2024, programmate da un’Associazione che dal 1979 opera sul territorio con passione ed impegno, distinguendosi tra le più antiche e prestigiose istituzioni concertistiche, sono sostenute congiuntamente dal Comune di Cosenza, MIBACT (Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo), Regione Calabria e Fondazione Carical.

Per info e prevendita biglietti: www.associazionequintieri.com – www.liveticket.it/associazionequintieri, oppure presso l’Agenzia InPrimafila.