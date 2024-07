A Corigliano Rossano arriva Sarah, la vincitrice del talent show Amici

Non è automatico né scontato, ma è più o meno sempre così ormai da qualche anno: non c’è vincitore (o chi ci è andato molto vicino, conquistando le altre posizioni del podio) del talent show Amici di Maria De Filippi che prima o poi non passi da qui, dall’Acquapark dei record di contrada Zolfara che da 30 stagioni anticipa e spinge più in là l’estate. Sarah, all’anagrafe Sara Toscano, vincitrice della 23esima edizione della scuola più famosa della tv, si affaccerà dalla Nave di Ulisse domenica 21 luglio.

RADIO KISS KISS IN DIRETTA CON MARCO E RAF

Con la giovanissima cantautrice che ha conquistato il pubblico con i suoi inediti Touché, Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica, Radio Kiss Kiss, da 10 anni radio ufficiale dell’Acquapark con il maggior numero di attrazioni in Italia, andrà in diretta sulle frequenze radio nazionali ed in streaming con Marco e Raf al timone del programma Dedikiss in onda da Corigliano-Rossano questo week end (sabato 20 e domenica 21) ed anche il prossimo (sabato 27 e domenica 28).

EVENTI NELL’EVENTO DELL’ESTATE TARGATA ODISSEA 2000

Dopo Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, Wax, Alfa e LDA (Luca D’Alessio), protagonisti sul palco affacciato sull’Atena Gioc’Onda dell’estate 2023, la 30esima stagione dell’Odissea 2000 si prepara ad ospitare nuovi nomi dello spettacolo e della musica.

Il divertimento di Odissea 2000 è tutti i giorni fino al 9 settembre