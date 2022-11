Il 12 novembre a Cosenza il concerto “Il suono del vento”

XXIII Edizione Stagione Concertistica Internazionale

“AUTUNNO MUSICALE”

Sabato 12 novembre 2022 al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza alle ore 18.00 il concerto:

“IL SUONO DEL VENTO”

Sonja Sanders flauto

Dietmar Graf pianoforte

SONJA SANDERS

Nata a Calgary, Canada, ha completato gli studi musicali all’Università di Musica di Stoccarda con diploma pedagogico e diploma di orchestra.

Perfezionatasi con André Jaunet a Zürigo e con gli illustri James Galway, Peter-Lukas Graf e András Adorjan.

Sonja Sanders è Docente di flauto, pianoforte e musica da camera presso la Scuola di Musica di Alto Perfezionamento di Krumbach. Artista internazionale si è esibita in importanti sale da concerto tra cui la Carnegie-Hall in New York; autrice di registrazioni radio e cd. Fa parte di diversi ensembles tra i quali i Salzburger Trio di Fiati, Solisti da Camera di Augsburg, Duo Flaut-Harpa.

Le sono state dedicate diverse opere da compositori contemporanei.

DIETMAR GRÄF ha studiato varie materie musicali: pianoforte ed organo, musica sacra e musica per l´ínsegnamento nei licei ed ha seguito corsi di formazione per Direttore d´Orchestra (Maestro di Cappella) a Monaco, Ratisbona, Würzburg e Vienna.

Ha conseguito il Magister Artium ed il Dottorato di Ricerca in Scienza della Musica presso l´Universitá di Monaco di Baviera.

Dietmar Gräf é stato insegnante dei Regensburger Domspatzen, Maestro di Cappella nella Cattedrale ad Eichstätt e professore al Liceo di Bamberg ed alla Cattedra di Pedagogia Musicale dell´Universitá di Monaco.

Gräf ha composto piú di 500 composizioni ed ha dato piú di 2000 concerti in Europa, Canada ed in America Latina. Ha pubblicato libri e suonato per film, radio e televisione ed anche per CD.

Ha ricevuto varie onorificenze tra cui la Bundesverdienstkreuz dal Presidente della Repubblica Tedesca, la medaglia d´oro Janacek dal Presidente Havel (Cech Repubblica) e quella del Papa Benedetto XVI, come pure il premio Johann-Wenzel-Stamitz. Fa parte di giurie e Presidente di diversi concorsi internazionali.