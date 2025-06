Castrovillari, emozioni in Musica: la “F. Cilea” saluta l’anno musicale con il M° Andrea Foti e premia i suoi giovani talenti con due borse di studio

Si è svolta con emozione e partecipazione la XXXVI cerimonia di fine anno scolastico musicale presso l’atrio della suggestiva Sala Varcasia di Castrovillari. Un evento speciale che ha visto protagonisti gli studenti della Scuola di Musica “F. Cilea”, giunti a coronare un anno di studio, dedizione e passione per le sette note. Ospite d’onore della serata il M° Andrea Foti, rinomato direttore d’orchestra, che con la sua presenza ha aggiunto prestigio e ispirazione all’iniziativa. Durante la cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai giovani musicisti, validi per il Credito Scolastico e per il Curriculum dello studente e, altresì, i diplomi di Credito Internazionale della Trinity College London. Assegnate inoltre, dietro estrazione, due borse di studio del valore di 200 euro ciascuna, quale riconoscimento per l’impegno e il talento dimostrato sia durante l’anno appena trascorso e sia in occasione degli esami di fine anno, che ha avuto come Presidente di Commissione la grande pianista Internazionale Maja Samargieva. L’evento ha rappresentato un momento di autentica festa, con grande gioia da parte dei ragazzi, circondati dall’affetto di genitori, nonni, zii e amici accorsi da ogni parte del territorio. Infatti la Scuola di Musica “F. Cilea” continua ad essere un importante punto di riferimento per un’utenza ampia e articolata, che spazia dai paesi del Pollino a quelli dell’alto alto Jonio e della valle dell’Esaro fino alla Basilicata, con studenti provenienti anche da Lauria e Nemoli, sulle sponde del suggestivo Lago Sirino. Un vero ponte sonoro tra territori, generazioni e passioni. In un breve ma toccante intervento, il direttore della scuola, Leonardo Saraceni, ha sottolineato l’importanza dello studio della musica come strumento di crescita interiore, disciplina, creatività e apertura verso l’altro, illustrando i vari appuntamenti già svolti e i progetti futuri. Il tutto a favore dei ragazzi e della musica che educa al bello, rafforza l’identità culturale e costruisce legami che durano nel tempo. In un’epoca in cui tutto corre veloce, coltivare l’arte di ascoltare, esprimersi e collaborare è un dono prezioso. La cerimonia si è conclusa tra applausi, sorrisi e tanta voglia di continuare a crescere, nota dopo nota.