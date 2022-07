Saracena, Red Canzian per la Festa di San Leone

Ritorna la festa di San Leone nella sua edizione estiva. Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, delle celebrazioni in onore del santo patrono di Saracena la comunità ritroverà il momento dei festeggiamenti pubblici. A finanziare i momenti di spettacolo quest’anno sarà l’amministrazione comunale che in particolare per domenica 14 agosto porterà sul palco di Piazza XX Settembre lo storico bassista, voce e autore di molte canzoni di Pooh, Red Canzian.

I Pooh rappresentano la storia della musica leggera italiana degli ultimi 50 anni e Red Canzian ne è stato uno dei protagonisti.

Saracena ospiterà la tappa del tour dello storico bassista dei Pooh che è protagonista di uno spettacolo che ripercorre il suo repertorio e quello del gruppo tra i più famosi e longevi della musica italiana.

«Sarà l’occasione per ripartire e permettere a tutti i nostri concittadini di godere di uno spettacolo di alto livello nella nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Renzo Russo – consapevoli che eventi di questa portata fungono da grande attrattore anche per il territorio, auspicando anche un momento di economia per le nostre attività commerciali».