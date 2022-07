A Corigliano Rossano arriva il musical “Anna ed Elsa”, un tributo a Frozen

Il musical irrompe nel cartellone del Coro Family Fest, la rassegna di spettacoli che il Comune di Corigliano Rossano ha pensato per tutta la famiglia, con “Anna ed Elsa – La regina del ghiaccio – Cristallo Magico. Tributo live a Frozen” il 20 luglio, ore 21.30, al Quadrato Compagna. Evento a ingresso gratuito.

Anna, Elsa, Olaf e tutti gli altri protagonisti del musical porteranno una ventata di magica freschezza in questa calda estate. Ispirato all’omonimo cartone Disney, il più visto di tutti i tempi, ed in attesa dell’imminente seguito, ecco che il musical, che già ha mietuto moltissimi successi, sta affrontando un nuovo tour viste le tantissime richieste ricevute, arriva a Corigliano-Rossano. Si tratta di uno show partito da Broadway e che poi ha completamente girato il mondo arrivando in estremo oriente, fino alla barriera corallina australiana e al freddo delle città canadesi.

Rivedremo Anna col suo cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Ci sarà il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, Olaf che ha conquistato il mondo con la sua simpatia e i magici troll, tutti insieme per aiutare Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure e ad aiutare Elsa a riportare l’estate ad Arendelle. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali davvero entusiasmanti, come il pubblico ricorda, come “All’alba sorgerò” “Facciamo Un Pupazzo Insieme” e “Un Problemino Da Sistemare”.

Uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro sia per le scene recitate che per le scenografie progettate e ricostruite su un video—wall con meravigliosi effetti scenici che permetteranno al pubblico di rivivere il sogno del mondo delle favole, il tutto interpretato da attori e cantanti professionisti.

Un’altra serata importante in una rassegna che continua a radunare spettatori mostrando l’importante eterogeneità del cartellone estivo organizzato dal Comune, in grado di soddisfare tutti i segmenti di pubblico.

Il prossimo appuntamento del Coro Family Fest è in Piazza Portofino, alle 21.30, con Zampalesta U cane Tempesta a cura del teatro della Maruca