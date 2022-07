Grande successo al Metropolis di Rende per l’ultima tappa dell’ Instore Tour di Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022

L’Artista ha scelto la sua Calabria ed il Metropolis, punto di riferimento per lo shopping del Sud Italia, per chiudere in bellezza un percorso dall’affluenza record in ogni tappa.

Solo a Metropolis, più di 1000 persone direttamente interessate a farsi firmare il CD, e in più tanti accompagnatori, simpatizzanti, sostenitori e curiosi, tutti rispettosi della fila contingentata e muniti di mascherina FFP2.

Terminato l’evento in tarda serata, ben oltre la chiusura del Centro, Luigi Strangis si è dimostrato disponibilissimo ed innamorato della sua terra e della sua gente.

Una ventata di serenità ha accompagnato questo primo instore dal 2019 segnando la tanto sperata ripartenza; in questo senso ha espresso grande soddisfazione Giuseppe Belmonte, Direttore del Centro Commerciale:” siamo molto felici di aver ripreso a pieno regime le nostre attività perché da sempre Metropolis è fulcro, non solo per lo shopping ma anche per grandi eventi a beneficio della comunità.”