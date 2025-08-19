In arrivo in Calabria Enrico Brignano: il 27 agosto al Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme con il suo nuovo show “Bello di mamma”

Dopo lo spettacolo di Stefano De Martino dello scorso luglio, nello splendido Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme è in arrivo Enrico Brignano con il suo nuovo show Bello di mamma. L’unica tappa in Calabria del tour estivo del popolarissimo attore comico, tra i personaggi più amati della tv e dello spettacolo italiano, è fissata per il prossimo 27 agosto alle ore 21:30 e fa parte del ricchissimo programma di Fatti di Musica 2025, 39° edizione della Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, ogni anno, tocca numerose località della regione, evento storicizzato regionale del brand Calabria Straordinaria.

Ancora disponibili biglietti di gradinata tutti a sedere: online su ticketone.it, nei punti Ticketone e a Lamezia negli Uffici della Show Net, in corso Nicotera n. 237 (tel. 09689441888).

Ad accompagnarlo in questo spettacolo, scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, ci sarà un’ orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste. Lo spettacolo si avvale anche di una imponente scenotecnica progettata da Marco Calzavara, con tanto di struttura layher coperta, ledwall gigante ed effetti luci da megashow disegnati da Marco Lucarelli.

Dopo il successo nei teatri con I sette re di Roma, il comico romano è tornato dal vivo con un nuovo esilarante one man show, che si è confermato come uno dei grandi eventi dell’estate 2025.

In questo nuovo spettacolo Brignano ci farà ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “bello di mamma” ci regalava. Rintracciare la strada che conduce alla serenità o, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno. E questa strada, almeno per Brignano, passa attraverso la risata, a volte beffarda, a volte benevola, in qualche caso sarcastica, ma sempre e rigorosamente sincera.

«Vorremmo tornare bambini – racconta l’artista – quando bastavano una tazza di cioccolata, una coperta calda e la voce di nostra madre per farci sentire al riparo. Oggi invece ci troviamo davanti a contraddizioni che ci disorientano: compriamo armi per fare la pace, inneggiamo all’inclusione mentre alziamo barriere, produciamo auto ecologiche devastando altre terre…».

Tra ironia, satira sociale e momenti più intimi, Brignano conduce il pubblico in un percorso che oscilla tra disincanto e speranza, tentando di restituire, attraverso la comicità, un antidoto alla frenesia e alle paure della contemporaneità. Non mancheranno i tratti inconfondibili del suo stile: l’improvvisazione, la complicità con il pubblico e quella capacità di dire le cose “sul serio ridendo”, che da sempre ne fanno un protagonista trasversale e amatissimo.

“Questo Teatro di Lamezia Terme – afferma Ruggero Pegna – è la vera novità dei grandi eventi di quest’estate. E’ facile e comodo da raggiungere, si trova nel mezzo dei 250 ettari di verde di Parco Mitoio, non ha inquinamento sonoro e luminoso. E’ il luogo ideale per trascorrere una serata nella tranquillità di una zona di Lamezia unica, normalmente conosciuta per le Terme di Caronte e per i bagni estivi in alcune vasche d’acqua calda sulfurea aperte a tutti, le cosiddette gurne, inserite anche tra i luoghi segnalati dalla Fai. Invito i lametini a non mancare, insieme a tanti spettatori che arriveranno da tutta la Calabria – conclude Pegna – anche perché è la data con i prezzi più bassi di tutto il tour e sarà un’esperienza indimenticabile di puro divertimento!”.

Per informazioni sullo spettacolo di Enrico Brignano a Lamezia, tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it, pagine social ufficiali.