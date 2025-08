Serena Brancale mercoledì 6 agosto nell’area del porto di Catanzaro: concerto gratuito

Serena Brancale, cantautrice e performer tra le più originali della scena musicale italiana, arriva a Catanzaro il 6 agosto 2025, alle ore 21.30, nell’area del Porto (quartiere Lido), per un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Promosso dal Comune di Catanzaro, l’evento di Brancale rappresenta il momento culminante della rassegna estiva EstArte.

Dopo le tappe intercontinentali a Shanghai, Pechino, Seoul, New York, Serena Brancale torna a incantare il pubblico con un nuovo tour: un viaggio sonoro che ripercorre le canzoni e i momenti più significativi della sua carriera artistica.

Grazie a uno stile inconfondibile che mescola sonorità contemporanee e radici mediterranee, Brancale si è affermata come una delle voci più raffinate e innovative della musica italiana. Da Galleggiare (2015), presentato al Festival di Sanremo, ha segnato l’inizio di un percorso in costante evoluzione, proseguito con gli album Vita da artista (2019) e Je sò accussì (2022). Nel 2024 ha lanciato il singolo Baccalà interamente cantato in dialetto barese, e nel 2025 è tornata sul palco dell’Ariston con Anema e Core, un toccante omaggio a Pino Daniele. E dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo anche con una straordinaria versione di “If

I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale è tornata a unire la sua

voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata” (https://wmi.lnk.to/serenata;

Isola degli Artisti / Warner Music Italy). Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e

critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente.

“Serenata” ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e

tradizione reinterpretata in una chiave unica.

«Portare un’artista come Serena Brancale a Catanzaro – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Monteverdi – significa offrire al nostro pubblico un’esperienza musicale autentica, intensa e coinvolgente. Il concerto del 6 agosto sarà uno degli appuntamenti più importanti dell’estate calabrese, non solo per la qualità artistica dell’evento, ma anche per la suggestiva cornice del Porto, che continua a dimostrarsi uno spazio vivo e accogliente per la cultura e la musica».

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.